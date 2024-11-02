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Аморим — о работе в МЮ: «У меня было три дня, чтобы принять решение»

вчера, 13:49

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о решении возглавить команду.

Появляется «Манчестер Юнайтед», они платят больше оговоренной суммы компенсации, а президент защищает интересы клуба.

Я никогда ничего не обсуждал с президентом по поводу этой сделки. Единственный вопрос, который я задал, заключался в том, чтобы уйти только в конце сезона. В течение трёх дней я говорил, что хочу остаться до конца сезона, но потом мне сказали, что это невозможно: «Сейчас или никогда, или „Манчестер“ будет искать другой вариант». Итак, у меня было три дня, чтобы определиться, принять решение, которое в корне меняет мою жизнь. И я это сделал.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:49
Рэдклифф наверно в ноги новому коучу упал..., с мольбой о помощи.
g33e6b22hq9c
g33e6b22hq9c
вчера в 17:14
Деньги меняют любое мнение.
112910415
112910415
вчера в 15:47
если отказаться, всю жизнь будешь жалеть !
шанс-то есть ...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:52
Вместе со Слотом весной домой поедут
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:31
возглавить нельзя отказаться
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:55
Другую заставку к этому заголовку и придумать невозможно...
n7r5exz72v9x
n7r5exz72v9x
вчера в 13:53
Надо пробовать, других кандидатов нет
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