Аморим — о работе в МЮ: «У меня было три дня, чтобы принять решение»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о решении возглавить команду.

Появляется «Манчестер Юнайтед», они платят больше оговоренной суммы компенсации, а президент защищает интересы клуба.

Я никогда ничего не обсуждал с президентом по поводу этой сделки. Единственный вопрос, который я задал, заключался в том, чтобы уйти только в конце сезона. В течение трёх дней я говорил, что хочу остаться до конца сезона, но потом мне сказали, что это невозможно: «Сейчас или никогда, или „Манчестер“ будет искать другой вариант». Итак, у меня было три дня, чтобы определиться, принять решение, которое в корне меняет мою жизнь. И я это сделал.