«Торпедо» переиграло «Енисей» во встрече Первой лиги

«Торпедо» одержало победу над «Енисеем» в матче 18-го тура Первой лиги (2:0).
На 11-й минуте московская команда открыла счёт усилиями Бояна Рогановича. Второй гол забил Максим Максимов на 65-й.
«Торпедо» лидирует в турнире (36 очков). «Енисей» идёт 8-м (23 балла).
Если Химки не вылетят то их уже будет 6...
То есть 5 гостевых матчей эти клубы будут проводить в своём же городе....
Я не против...но поныть по этому поводу не лишнее.))..
Если Химки не вылетят то их уже будет 6...
То есть 5 гостевых матчей эти клубы будут проводить в своём же городе....
Я не против...но поныть по этому поводу не лишнее.))..