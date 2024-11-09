Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

«Торпедо» переиграло «Енисей» во встрече Первой лиги

вчера, 18:51
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

«Торпедо» одержало победу над «Енисеем» в матче 18-го тура Первой лиги (2:0).

На 11-й минуте московская команда открыла счёт усилиями Бояна Рогановича. Второй гол забил Максим Максимов на 65-й.

«Торпедо» лидирует в турнире (36 очков). «Енисей» идёт 8-м (23 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Махачкалинское «Динамо» одержало волевую победу над «Оренбургом»
Вчера, 18:27
Хет-трик Винисиуса помог «Реалу» крупно обыграть «Осасуну»
Вчера, 17:58
Два гола Батракова с пенальти помогли «Локомотиву» обыграть «Факел»
Вчера, 16:07
«Марсель» проиграл «Осеру» в матче чемпионата Франции
Вчера, 00:43
«Ротор» и «Сочи» не выявили победителя в матче Первой лиги
08 ноября
«Лацио» переиграл «Порту» в матче Лиги Европы
08 ноября
Сортировать
Все комментарии
4a8z9725hkpc
4a8z9725hkpc
вчера в 21:39
Ждём-с Торпедо в РПЛ!))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:27
Торпедо давно уже пора вернуться в рпл))) не дело такой команде в нижних лигах играть
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:17, ред.
Ещё одна московская команда стремится в РПЛ....
Если Химки не вылетят то их уже будет 6...
То есть 5 гостевых матчей эти клубы будут проводить в своём же городе....
Я не против...но поныть по этому поводу не лишнее.))..
Capral
Capral
вчера в 19:07
Чем ближе Торпедо к ПЛ, тем страшнее мне становится, почти как в сказке... С одной стороны- я бесконечно рад, возможному возвращению команды в вышку, с другой стороны- тревожно, ведь, команда, откровенно говоря не очень готова к классу сильнейших- ни по составу, да, и тренерскому назначению тоже. Прекрасный, уютный стадион Торпедо разрушили, новый не построили. И вот вопрос: с чем, с каким багажом, команда может вернуться в ПЛ? Вобщем, вопросов много, ответа пока не вижу. Но пока, команда борется, играет, стремится к цели и это уже радует!!! Поэтому, с победой команду, которой симпатизирую много лет!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:04
Ожидаемая победа черно белых.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 