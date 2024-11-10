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Игрок «Рубина» и сборной Сербии Чумич допустил переход Влаховича в РПЛ

вчера, 10:42

Нападающий сборной Сербии и «Рубина» Никола Чумич допустил, что его соотечественник Душан Влахович, выступающий за «Ювентус», может перейти в клуб из Российской Премьер-Лиги в конце карьеры.

Думаю, сейчас этого никто не знает (смеётся). Но да, такое вполне может быть. Могу представить, что в конце карьеры Душан приедет поиграть в Россию. Но мы с ним об РПЛ не разговаривали.

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:29
Не ну годам к сорока может быть и приедет А сейчас это из области фантастики
112910415
112910415
вчера в 11:20
м-да, явный дефицит нормальных футбольных новостей !
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:01
Чумич допустил , что в конце карьеры Влахович - "Приедет поиграть в Россию." Только у них между собой разговора ещё на эту тему не было . И сам Влахович не чего об этом не знает...)
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:51
Ключевое слово " в конце карьеры"... и при возможности уедет к Саудитам... там больше платят.
n6549h9jbz7a
n6549h9jbz7a
вчера в 10:50
Это вряд-ли, на Влаховича найдется желающие в Европе
Гость
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