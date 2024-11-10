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Александр Мостовой: «Стажировка в „Динамо“ ещё не до конца завершена»

вчера, 10:41

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о стажировке в «Динамо».

Стажировка в «Динамо» еще не до конца завершена, ведь у каждого все по‑разному. Сейчас команда ушла на отдых из‑за паузы на сборные, поэтому тренировок нет. Думаю, еще пару раз к ним я заеду. А так все прошло замечательно, приняли меня хорошо, пригласили на футбол. Я впервые побывал на «ВТБ Арене» и «бело‑голубые» не только победили, но и показали одну из лучших игр в этом сезоне.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 14:45
Хиромант.

А ты не понял?!
Банкирская нечисть организовала весь этот цирк с единственной целью- нагадить Великому Клубу земляку, которому, проклятая банкирщина регулярно проигрывает...
Уверен, без гафла и здесь не обошлось...
Gotlib
Gotlib ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 12:30
Может он окажется получше, чем сосисочный чех.
Хиромант
Хиромант
вчера в 12:23
В «Динамо» сообщили о завершении Мостовым стажировки в клубе

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил источнику, что бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой завершил стажировку в клубе. "Стажировка была рассчитана на несколько дней, на микроцикл подготовки к «Пари НН», так что её можно считать завершённой..."

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392978/pivovarov-pavel-dinamo 09.11.2024

Александр Мостовой: «Стажировка в „Динамо“ ещё не до конца завершена»
"Стажировка в «Динамо» еще не до конца завершена, ведь у каждого все по‑разному..."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392998/mostovoy-aleksandr-dinamo 10.11.2024

- Это что же такое получается? То ли Динамо "дурака валяет", то ли "Царь" туповатым оказался... Что происходит? Чем они там на стажировке занимаются? Ему говорят - всё, сдал экзамен! Свободен!
Мостовой в ответ - Маловато будет! Я требую продолжения банкета!

- Просто интересно, чем весь этот спектакль закончится...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:40
Мостовой надеется что по просьбе трудящихся...команды и самого Розового свитера его попросят остаться
Capral
Capral ответ cu9kdjn27djd (раскрыть)
вчера в 11:31
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 11:30
За чашку кофе- чего не сделаешь...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
112910415
112910415
вчера в 11:25
похоже, фанатом становится помалу
cu9kdjn27djd
cu9kdjn27djd
вчера в 11:15, ред.
Думаю, еще пару раз к ним я заеду.

Правильно, может значок какой или шарфик подарят, ну на крайняк хоть чайком с булочкой напоят!

А дальше, Шура, ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить
Capral
Capral
вчера в 11:07, ред.
Ох и подхалим. Надо же так вылизать, аж с головой залез. Впервые побывал на ВТБ арене? Как будто в космос слетал!!! Провели одну из лучших игр?! Позволь спросить, с кем- с командой, в трёх очках от стыков и с отрицательной разницей мячей?!
И ведь всё, только ради того, чтобы Спартаку нагадить.
Мост, а ролик со свиньями тебе не показали, не?! Ведь это банкирский десерт!!!
drug01
drug01
вчера в 10:59
Может он готов уже возглавить Динамо????
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:53, ред.
Возможно , Саша, сегодня в честь праздника , тебе лицензию ПРО всё таки вручат?)))
shlomo
shlomo
вчера в 10:52, ред.
Да уж, заезжай еще Сашка... может чему то тебя и научат... хотя... ученого учить только портить...:))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:51
Какая то запоздалая новость. Сборы уже прошли, тур идёт вовсю...
Гость
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