Александр Мостовой: «Стажировка в „Динамо“ ещё не до конца завершена»

Бывший футболист «Спартака» высказался о стажировке в «Динамо».

Стажировка в «Динамо» еще не до конца завершена, ведь у каждого все по‑разному. Сейчас команда ушла на отдых из‑за паузы на сборные, поэтому тренировок нет. Думаю, еще пару раз к ним я заеду. А так все прошло замечательно, приняли меня хорошо, пригласили на футбол. Я впервые побывал на «ВТБ Арене» и «бело‑голубые» не только победили, но и показали одну из лучших игр в этом сезоне.