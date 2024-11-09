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Николич: «Мне объяснили, что больших денег на трансферы в ЦСКА не будет»

вчера, 15:10

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил, связаны ли результаты команды с финансовым положением клуба. В турнирной таблице РПЛ «армейцы» в данный момент занимают шестую строчку.

Если стратегия существует, и мы знаем, куда надо двигаться, то мы сделаем это более качественно, имея € 50 млн, средне-качественно – за € 25 млн, но можем сделать и за € 5 млн, и за € 3 млн. Мы должны идти по своему пути. Я не из тех тренеров, которые привыкли к большим деньгам – моей карьере редко бывало, чтобы в новом клубе мне дали € 40 млн на трансферы. Строить всегда приходилось из внутренних ресурсов и в тяжёлых условиях. Но я привык находить решения. Может, поэтому меня и позвали в ЦСКА. Мне объяснили, что больших денег на трансферы не будет. Кто-то в ответ мог сказать: «Нет, спасибо. Я работаю, только если будет € 30-40 млн». Может, это и правильный подход. Однако я хочу справляться в нынешней ситуации. И трансферное окно в ней тоже надо отработать.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:55
Пьянича надо наигрывать. Толку что купили и в запасе. Схему может стоит поменять. Защитников многовато.
isamsn
isamsn
вчера в 18:58, ред.
Нужно давать больше игрового времени Кисляку, Шуманскому, Агапову, Глебову, Яковлеву, и не держать их в качестве полировщиков лавки, чтобы дать поиграть по 70-80 минут реально слабым на сегодняшний день Гуарирапе и Койте. Пусть в дубле отрабатывают навыки игры в футбол. Может тогда и трансферы будут особо не нужны)))
альсато
альсато
вчера в 17:11
Марко Николич обижен, что в ЦСКА не дают столько денег, чтоб привезти Сборную Мира!)))
112910415
112910415
вчера в 16:23
жизнь такова, какова она есть !..
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:11, ред.
С деньгами, как говорится, любой дурак сможет, но армейцы всегда тем и отличались от других московских клубов, а так же Питера и Краснодара, что за относительно небольшие деньги приобретали качественных футболистов, а потом перепродавали их с хорошим наваром. И нынешний относительно низкий бюджет на трансферы, ещё не повод кручиниться, Файзулаева летом прошлого года купили за пол-миллиона евро, а Динамо Караскаля за семь, как говорится почувствуйте разницу, так кпд от узбека гораздо выше колумбийца. И потом почему Главного тренера заботит бюджет клуба на трансферы, ведь это прерогатива Спортивного директора, пусть у него голова болит, а Николич пусть занимается физической подготовкой команды, стратегией и тактикой игры, а то ведь с Факелом и со Спартаком к Марко у критиков и болельщиков вопросов было предостаточно. И что покажет завтра с Крыльями, бюджет которого на много скромнее армейского.
Болейте за своих, а не против чужих!
8majb95feu7d
8majb95feu7d
вчера в 15:53
Так у нас, Марко, всегда так. Местные-то хорошо за эту тему в курсе...
Вещий
Вещий
вчера в 15:40
Не в деньгах счастье....:))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:23, ред.
Короче...готов работать с любым "материалом"....
Надо иногда быть более категоричным в своих условиях прихода на новую работу...

Манчини сказал "Срочно купите мне аргентинцев на 80 млн".....ему и купили....
Он и выдал почётное 5-е место....
Вот что значит мастер-профессионал....
sh38xppkxpnx
sh38xppkxpnx
вчера в 15:16
Если в доме нету денег
Привяжите к попе веник
Привяжите и метите
Наметёте- приходите
Гость
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