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Губерниев: «Безбородову нужно поработать грузчиком или дворником»

вчера, 12:17

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отстранении российского арбитра Владислава Безбородова. Напомним, дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова от работы на матчах РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона‑2024/25.

Графа Монте Кристо из Безбородова не вышло, придется переквалифицироваться в управдомы. Видимо, с людьми ладить он не умеет, поэтому ему нужна работа, которая заставит почувствовать локоть товарища — предлагаю начать вагоны разгружать. Так он точно почувствует руку товарища, тем более что сейчас у нас дефицит рабочей силы. В управдомы его уже не возьмут, поэтому можно грузчиком поработать или дворником, например. Нужно через общественный труд научить его уважать людей. Ничего страшного — приобретет чувство коллективизма и вернется к судейству — не сидеть же сложа руки.

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Все комментарии
pomor445
pomor445
вчера в 17:22
Один 14ок другого уму-разуму учит.
7nz6fv9pfhnk
7nz6fv9pfhnk
вчера в 15:56
Губошлепа пора отправить на ферму к нам в колхоз,навоз выгребать, это пакость,а не комментатор
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:54, ред.
"Нужно через общественный труд научить его уважать людей."
Говорит тип который на всю страну обзывал родственника Безбородова "г**ном в воротах"
Кто бы заикался про уважение...к людям...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:16
Кто бы вякал ,но не этот клоун !
mwusgsf8k5xr
mwusgsf8k5xr
вчера в 14:16
В одной бригаде с Губерниевым
wmujqj9wuev4
wmujqj9wuev4
вчера в 14:01
Губерниеву лучше бы воздержаться от комментариев
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:00
А Димона "хлебом не корми" - тут как тут. Пропиариться за чужой счёт и как бы побольнее "пнуть залётчика". Да и лозунги какие выбрал - "почувствовать локоть товарища" ; "через общественный труд научить" ; "приобретет чувство коллективизма" . "Губа" этим хочет показать , что сам то он - "шагает в ногу со временим"...
112910415
112910415
вчера в 13:36
Губерниев - человек культурный, интеллигентный ... прямо в каждом слове это видно !
судья попал в опалу - значит, необходимо ему хамить ...
одно слово - Губерниев !
v9eh9cwhktz7
v9eh9cwhktz7
вчера в 13:04, ред.
Нельзя ему дворником - он же через полчаса всех со двора удалит, а потом будет по камере видеонаблюдения над подъездом свистеть прохожим и пенальти им ставить на основании того, что у них при падении на не отдолбленном им же льду руки были в неестественном положении и увеличивали площадь поверхности тела
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:54
И не только ему одному. Вообще, судейский корпус нужно зачистить. Эти люди совсем перестали бояться.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:34
Ну а губошлёпу который на 62е пиарится ассенизатором поработать
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:24, ред.
Я бы всем судейкам РПЛ вообще порекомендовал бы сменить род деятельности, а так же посетить окулиста и психотерапевта. А вместе с ними всем чиновникам из КДК, ЭСК и РФС.
y4vxdr4jk4en
y4vxdr4jk4en
вчера в 12:18
То же самое касается самого губошлёпа
Гость
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