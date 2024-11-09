Губерниев: «Безбородову нужно поработать грузчиком или дворником»

Спортивный комментатор высказался об отстранении российского арбитра . Напомним, дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова от работы на матчах РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона‑2024/25.

Графа Монте Кристо из Безбородова не вышло, придется переквалифицироваться в управдомы. Видимо, с людьми ладить он не умеет, поэтому ему нужна работа, которая заставит почувствовать локоть товарища — предлагаю начать вагоны разгружать. Так он точно почувствует руку товарища, тем более что сейчас у нас дефицит рабочей силы. В управдомы его уже не возьмут, поэтому можно грузчиком поработать или дворником, например. Нужно через общественный труд научить его уважать людей. Ничего страшного — приобретет чувство коллективизма и вернется к судейству — не сидеть же сложа руки.