Экс-игрок «Ромы» и «Интера» Льяич начал карьеру баскетболиста в 33 года

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вчера, 13:03

Экс-игрок «Ромы» и «Интера» начал карьеру баскетболиста в 33 года, продолжая выступать за клуб сербской Суперлиги.

33-летний полузащитник родился в сербском Нови Пазаре и сейчас выступает за одноименный клуб.

Несколько дней назад футболист сообщил руководству клуба о том, что он хочет начать баскетбольную карьеру.