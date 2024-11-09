Экс-игрок «Ромы» и «Интера» Льяич начал карьеру баскетболиста в 33 года

Экс-игрок «Ромы» и «Интера» Адем Льяич начал карьеру баскетболиста в 33 года, продолжая выступать за клуб сербской Суперлиги.
33-летний полузащитник родился в сербском Нови Пазаре и сейчас выступает за одноименный клуб.
Несколько дней назад футболист сообщил руководству клуба о том, что он хочет начать баскетбольную карьеру.
По данным сербских СМИ, Льяич будет играть за местный баскетбольный «Нови Пазар 1969», выступающий в западной зоне региональной Лиги Сербии. При этом серб не закончит свою футбольную карьеру, а будет совмещать два вида спорта по мере возможностей.