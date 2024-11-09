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Экс-игрок «Ромы» и «Интера» Льяич начал карьеру баскетболиста в 33 года

вчера, 13:03

Экс-игрок «Ромы» и «Интера» Адем Льяич начал карьеру баскетболиста в 33 года, продолжая выступать за клуб сербской Суперлиги.

33-летний полузащитник родился в сербском Нови Пазаре и сейчас выступает за одноименный клуб.

Несколько дней назад футболист сообщил руководству клуба о том, что он хочет начать баскетбольную карьеру.

По данным сербских СМИ, Льяич будет играть за местный баскетбольный «Нови Пазар 1969», выступающий в западной зоне региональной Лиги Сербии. При этом серб не закончит свою футбольную карьеру, а будет совмещать два вида спорта по мере возможностей.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:32
Какой крутой мужик то,и футбол,и баскетбол.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:22
Играя ногами все мечтал поиграть руками...:)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:07
Адем видно считает , что уже достаточно "подрос"...)
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