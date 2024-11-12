АБФФ продлила контракт с испанским тренером сборной Беларуси

Белорусская федерация футбола (АБФФ) объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Карлосом Алосом.
Новое соглашение рассчитано до ноября 2026 года.
Испанец возглавил команду в августе 2023-го. Под его руководством сборная провела 10 официальных матчей в рамках отборочных турниров чемпионата Европы и Лиги наций УЕФА, в которых трижды одержала победу, шесть раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Кроме того, национальная сборная добилась рекордного достижения, не проигрывая на протяжении семи игр подряд.