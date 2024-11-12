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АБФФ продлила контракт с испанским тренером сборной Беларуси

вчера, 08:46

Белорусская федерация футбола (АБФФ) объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Карлосом Алосом.

Новое соглашение рассчитано до ноября 2026 года.

Испанец возглавил команду в августе 2023-го. Под его руководством сборная провела 10 официальных матчей в рамках отборочных турниров чемпионата Европы и Лиги наций УЕФА, в которых трижды одержала победу, шесть раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Кроме того, национальная сборная добилась рекордного достижения, не проигрывая на протяжении семи игр подряд.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:45
главное, поражений мало ! )
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 11:59
В 10 матчах - 6 вничью - это достижением было бы, когда за победу давали 2 очка, а сейчас это посредственный результат.
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:46
Пора бы белорусам уже начать играть. И подниматься выше уровня латвии и лихтенштейна.
альсато
альсато
вчера в 09:41
С тренера Сборной, спрос один-только результат!
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:29
АБФФ — это аббревиатура, которая расшифровывается как «Ассоциация „Белорусская федерация футбола“».
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:27
Плохо только то что сборная не игрет на чемпионате мира и Европы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:27
Что означает буква А в этой аббревиатуре?...
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:25
Одно поражение в 10 матчах В принципе неплохо для сборной
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:02
Самая востребованная футбольная нация...
terfhjv56889
terfhjv56889
вчера в 08:49
Испанцы сейчас в моде благодаря Пепке и Алонсо
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