Родри: «Мората говорил мне, что без соцсетей я не выиграю „Золотой мяч“»

Полузащитник «Манчестер Сити» рассказал о разговоре с нападающим «Милана» и своим партнёром по сборной Испании .

Альваро Мората всегда говорил мне: «Ты тупой. Если бы у тебя были социальные сети, ты бы получил „Золотой мяч“». И как только я его выиграл награду, я написал ему: «Смотри, „Золотой мяч“ у меня в руках, и никаких социальных сетей!"