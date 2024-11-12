Родри: «Мората говорил мне, что без соцсетей я не выиграю „Золотой мяч“»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о разговоре с нападающим «Милана» и своим партнёром по сборной Испании Альваро Моратой.
Альваро Мората всегда говорил мне: «Ты тупой. Если бы у тебя были социальные сети, ты бы получил „Золотой мяч“». И как только я его выиграл награду, я написал ему: «Смотри, „Золотой мяч“ у меня в руках, и никаких социальных сетей!"
Напомним, что Родри не ведёт социальные сети.
Родри выиграл Мяч и тем принёс большую социальную пользу !
Можно жить и без сетей !
Родри выиграл Мяч и тем принёс большую социальную пользу !
Можно жить и без сетей !