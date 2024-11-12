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Родри: «Мората говорил мне, что без соцсетей я не выиграю „Золотой мяч“»

вчера, 22:53

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о разговоре с нападающим «Милана» и своим партнёром по сборной Испании Альваро Моратой.

Альваро Мората всегда говорил мне: «Ты тупой. Если бы у тебя были социальные сети, ты бы получил „Золотой мяч“». И как только я его выиграл награду, я написал ему: «Смотри, „Золотой мяч“ у меня в руках, и никаких социальных сетей!"

Напомним, что Родри не ведёт социальные сети.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:25
вот оно !
Родри выиграл Мяч и тем принёс большую социальную пользу !
Можно жить и без сетей !
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 00:10
Спорно. Главное - освещение в СМИ. Голосуют журналисты, а не простые пользователи.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:14
Значит научат и будет в соц .сетях.
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