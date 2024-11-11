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«Фламенго» стал победителем Кубка Бразилии, обыграв «Атлетико Минейро»

вчера, 08:35

«Атлетико Минейро» уступил «Фламенго» в ответном финальном матче Кубка Бразилии (0:1).

Единственный гол забил Гонсало Плата на 83-й минуте. На 90+6-й «Атлетико» остался в меньшинстве после удаления Ренцо Саравии.

По сумме двух встреч «Фламенго» победил со счётом 4:1 и стал победителем турнира в пятый раз в истории.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 09:19
Опыт, полученный в зените, не помог))
Странно, что про него не упомянули здесь ничего
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:51
Халк проиграл.)))
Фламенго по моему, будет играть в кубке Либертадорес в след.сезоне.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:46
Похоже после первой игры уже шансов было немного.
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