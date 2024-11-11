«Фламенго» стал победителем Кубка Бразилии, обыграв «Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» уступил «Фламенго» в ответном финальном матче Кубка Бразилии (0:1).
Единственный гол забил Гонсало Плата на 83-й минуте. На 90+6-й «Атлетико» остался в меньшинстве после удаления Ренцо Саравии.
По сумме двух встреч «Фламенго» победил со счётом 4:1 и стал победителем турнира в пятый раз в истории.
Странно, что про него не упомянули здесь ничего
Странно, что про него не упомянули здесь ничего
Фламенго по моему, будет играть в кубке Либертадорес в след.сезоне.
Фламенго по моему, будет играть в кубке Либертадорес в след.сезоне.