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Один из тренеров «Манчестер Юнайтед» дисквалифицирован на три матча

вчера, 20:36

Член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 7500 фунтов стерлингов за неподобающее поведение на матче АПЛ с «Брентфордом» 19 октября. В сообщении пресс-службы Футбольной ассоциации Англии говорится:

ФА утверждает, что тренер вёл себя неподобающе и/или конфронтационно и/или использовал нецензурные и/или оскорбительные слова в адрес четвёртого судьи и судьи и/или помощника судьи в районе туннеля в перерыве матча.

Флетчер признался в этом проступке, но отрицал, что он был оскорбительным.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 21:22
Текст похож на некую анкету и/или опросник за которую / который Флетчер уплатил 7500 фунтов...)
Гость
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