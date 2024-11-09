Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Безбородов отстранён от судейства до конца сезона

вчера, 10:07

Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей Российской Премьер-Лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона 2024/25.

Признать судью Российской Премьер-Лиги Безбородова Владислава Юрьевича совершившим нарушения, предусмотренные статьями 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС. Назначить наказание Безбородову Владиславу Юрьевичу за нарушение статей 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС в виде отстранения от судейства матчей Российской Премьер-Лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона 2024-2025 гг.

Напомним, ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноОдин из тренеров «Манчестер Юнайтед» дисквалифицирован на три матча
08 ноября
Моуриньо дисквалифицировали и оштрафовали за высказывания о судействе
08 ноября
Роша дисквалифицирован на три матча, Литвинов из «Спартака» — на два
07 ноября
«Спартак» о дисквалификации Литвинова: «Работа ЭСК и КДК вызывает вопросы»
07 ноября
Кудус дисквалифицирован на 5 матчей после удаления в игре с «Тоттенхэмом»
06 ноября
ОфициальноКОНМЕБОЛ отстранила игрока «Халл Сити» за нарушение антидопинговых правил
06 ноября
Сортировать
Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 18:53
По сути он в своём опусе только прошёлся по Лапочкину. И именно его имел ввиду, когда в шутку (!) похвалил себя. Назвав, кажется, "77лапочкиным". Я неистово согласен с Безбородовым. Это, простите, явление, Лапочкин, отстраненный УЕФА от судейства в связи с подозрениями в коррупции, герой фильма об очень странном матче в Краснодаре, тем не менее лезет в "инспекторы матчей", "эксперты" на Матч ТВ, много куда ещё. Не трожьте одного из последних нормальных! Пытайтесь понять, где ирония а где грубость.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 18:19
каков уровень РПЛ, таков уровень и судейства
альсато
альсато
вчера в 15:57
да ну на))))..НЕ ВЕРЮ!..хоть по Станиславскому, хоть по Кандаурову!))))
8w4pnccu6z9t
8w4pnccu6z9t
вчера в 14:24
А где други его!? Где Сухой, Карасев??? Трудно назвать их судьями! Скорее игроки в тотализатор или посланники администратора!
nik9373
nik9373 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:50
Начать с Сухого и Карасёва.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:47
Я думаю, что Безбородов не такой дурак, чтобы заняться самовосхвалением.
Его явно кто то подставил из-за допущенных ошибок в работе. ПОДЕЛОМ,
суди беспристрастно..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:15, ред.
Минуточку минуточку)
От судейства отстранён! А за инспектирование матчей "ни гу-гу"
Вот у меня появился кот - эксперт.... Так он утверждает, что у всех судей "рыло в пушку", за которое можно смело пойти "мотать срок"!))
nubom
nubom ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:38
...Безбородов и подсказал. Похоже - зря. Другим наука...
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:37
Да нет, это очередная фикция, просто решили показать типа мы работаем, смотрите.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:29
Показательная порка, начались значит какие-то телодвижения в правильном направлении. Кто то РФС подсказал что с судейством у нас всё хуже некуда. Ну надеюсь остальные намотают на ус и будут ответственнее подходить к работе.
112910415
112910415
вчера в 12:27
шалость-то достаточно невинная ...
alexamit
alexamit
вчера в 11:45
А вообще-то за что его так?Ведь у нас все судьи такие.
Сп62
Сп62
вчера в 11:22
Наконец-то. Я лично доволен.
nubom
nubom
вчера в 11:20
Ну, Карасев – держись! Ты у меня тоже себя хвалить каждый день будешь…
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:36
Он же ясно высказался "Один Безбородов остался кто умеет судить"...
По логике надо всех остальных отстранить....которые не умеют....а его оставить
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:32
Ну всё прецедент создан , осталось создать "клоны" с никнеймами судей и хвалить всех арбитров в соцсетях на напропалую....)))
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 10:23
А почему до конца сезона, потом он перестанет так думать?
Вроде Карасёв не такой?
er8s5wy5athv
er8s5wy5athv
вчера в 10:16
Не поделился парень,и тут же наказание,хотя таких нарушений в каждом матче пру пруди
zdc3f3azk94e
zdc3f3azk94e
вчера в 10:14
По делу забанили охреневшего судейку
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 