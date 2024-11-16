Дэвис поставил перед «Реалом» условия, которые клуб готов принять

1731734104

вчера, 08:15

«Реал» готов принять условия защитника «Баварии» и оформить его трансфер.

По информации источника, Дэвис выставил ряд условий и уже знает, что «Реал» готов их принять. Осталось дождаться 2 января 2025 года, чтобы стороны могли заключить сделку в рамках согласованных договоренностей.

Контракт игрока с «Баварией» действует до конца этого сезона. Летом он станет свободным агентом.