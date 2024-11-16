Дэвис поставил перед «Реалом» условия, которые клуб готов принять

«Реал» готов принять условия защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса и оформить его трансфер.
По информации источника, Дэвис выставил ряд условий и уже знает, что «Реал» готов их принять. Осталось дождаться 2 января 2025 года, чтобы стороны могли заключить сделку в рамках согласованных договоренностей.
Контракт игрока с «Баварией» действует до конца этого сезона. Летом он станет свободным агентом.
но если у мадрида сломались два правых защитника и центральный, точно ли Анчелотти надо покупать третьего левого?
намечается ультрареактивный левый фланг с Дэвисом и Винисиусом/Мбаппе.
и все они будут мало отрабатывать в защите.
нга Камавинге и Вальверде резко вырастут нагрузки.
а там и до травм тяжелых скоро быть.
и сейчас все недовольны, что Перес купил Мбаппе))
а когда придут Трент и Дэвис, думаю, еще хуже баланс между защитой и атакой станет. мне нравится это галактикос))) не удивлюсь, если командная игра Барсы разнесет этих звезд с неприличными разгромами. Да будет так!
но если у мадрида сломались два правых защитника и центральный, точно ли Анчелотти надо покупать третьего левого?
намечается ультрареактивный левый фланг с Дэвисом и Винисиусом/Мбаппе.
и все они будут мало отрабатывать в защите.
нга Камавинге и Вальверде резко вырастут нагрузки.
а там и до травм тяжелых скоро быть.
и сейчас все недовольны, что Перес купил Мбаппе))
а когда придут Трент и Дэвис, думаю, еще хуже баланс между защитой и атакой станет. мне нравится это галактикос))) не удивлюсь, если командная игра Барсы разнесет этих звезд с неприличными разгромами. Да будет так!