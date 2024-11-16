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Дэвис поставил перед «Реалом» условия, которые клуб готов принять

вчера, 08:15

«Реал» готов принять условия защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса и оформить его трансфер.

По информации источника, Дэвис выставил ряд условий и уже знает, что «Реал» готов их принять. Осталось дождаться 2 января 2025 года, чтобы стороны могли заключить сделку в рамках согласованных договоренностей.

Контракт игрока с «Баварией» действует до конца этого сезона. Летом он станет свободным агентом.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:41
он способен закрыть весь левый фланг.
но если у мадрида сломались два правых защитника и центральный, точно ли Анчелотти надо покупать третьего левого?
намечается ультрареактивный левый фланг с Дэвисом и Винисиусом/Мбаппе.
и все они будут мало отрабатывать в защите.
нга Камавинге и Вальверде резко вырастут нагрузки.
а там и до травм тяжелых скоро быть.
и сейчас все недовольны, что Перес купил Мбаппе))
а когда придут Трент и Дэвис, думаю, еще хуже баланс между защитой и атакой станет. мне нравится это галактикос))) не удивлюсь, если командная игра Барсы разнесет этих звезд с неприличными разгромами. Да будет так!
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:33, ред.
Дэвис хорош в атаке спору нет! Но вот игра в защите это не самая сильная его сторона! А учитывая хотелки Переса взять Александер-Арнольда на правый край , который тоже частенько лажает в обороне , то получается два проблемных края! Тогда играть надо по бразильской системе : Вы забьёте сколько сможете , а мы сколько захотим! Ведб у Реала огромные проблемы сейчас в центре! Их надо быстрее решать! Это моё мнение
112910415
112910415
вчера в 09:45
охота пуще неволи !
lotsman
lotsman
вчера в 08:59
Девис знает что Реал хочет и шантажирует, пользуется этим.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:49
Реал знает, чего он хочет. Дэвис может так лучшим в своем деле
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:41
Он что, перейдет только летом, да еще и свободным агентом? Никак не пойму, что Реал в нем такого нашел? Гонору в нем много слишком и самооценка сильно уж завышена.
Scorp689
Scorp689
вчера в 08:20
Видимо игрок очень важен для клуба, раз пошли на все его условия...
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:18
еще один смугленький в Реал приходит))
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:17
Дэвис это не Роберто Карлос! Это точно!
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