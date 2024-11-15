Помимо «Барселоны» на Хвичу претендует ПСЖ

По информации источника, главные тренеры ПСЖ и «Барселоны» Луис Энрике и Ханс-Дитер Флик лично заинтересованы в подписании вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Тренерам обоих клубов импонирует игровой стиль футболиста.
В планах «Наполи» по-прежнему значится продление контракта с Кварацхелией.
Ранее сообщалось, что агенты игрока запрашивают продление соглашения до 2029 года с зарплатой 8 миллионов евро после уплаты налогов. «Наполи», в свою очередь, готов предложить не более 6 млн евро и бонусы – столько получает самый высокооплачиваемый игрок команды Ромелу Лукаку.
Учитывая интересы других клубов, президент клуба Аурелио Де Лаурентис намеревается включить в новый контракт вингера отступные в 100 млн евро. Текущее соглашение Хвичи с «Наполи» истекает в 2027 году.