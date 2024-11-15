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Помимо «Барселоны» на Хвичу претендует ПСЖ

вчера, 13:28

По информации источника, главные тренеры ПСЖ и «Барселоны» Луис Энрике и Ханс-Дитер Флик лично заинтересованы в подписании вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Тренерам обоих клубов импонирует игровой стиль футболиста.

В планах «Наполи» по-прежнему значится продление контракта с Кварацхелией.

Ранее сообщалось, что агенты игрока запрашивают продление соглашения до 2029 года с зарплатой 8 миллионов евро после уплаты налогов. «Наполи», в свою очередь, готов предложить не более 6 млн евро и бонусы – столько получает самый высокооплачиваемый игрок команды Ромелу Лукаку.

Учитывая интересы других клубов, президент клуба Аурелио Де Лаурентис намеревается включить в новый контракт вингера отступные в 100 млн евро. Текущее соглашение Хвичи с «Наполи» истекает в 2027 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:37
ура, всем нужен, ура !
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:23
и вам доброго здравия, станичник!
Де Лаурентису какая разница, сколько Хвича стоит, если он хочет, чтобы грузин оставался и играл в его клубе?
и судя по тому как он отпускает своих топов, а точнее не отпускает,
когда за них можно выручить очень хорошие деньги, футбольный бизнес он ведет так себе.. зимой Де Лаурентис просто всех достанет своими маневрами, т.к. все козыри у него в руках. у Хвичи контракт до 27 года. плюс, ключевой игрок. плюс, Конте не хочет его продажи зимой, клуб идет на первом месте. есть шанс на скудетто..Наполи волен ставить ценник, какой хочет. даже такой нереальный, как 150 млн. этот владелец у Наполи еще то жучок!
мне кажется, это он первый сообразил, что тренеров тоже можно продавать)) помнишь, как Де Лаурентис отлучил Сарри от команды, а взамен пригласил Анчелотти?
тогда Наполи конктракт с Сарии не разорвал, Сарри не мог устроится на новую работу...потом Челси решил что Сарри ему подходит, Наполи потребовал денег. и получил в районе 8 млн от Абрамовича)) и все это за тренера!
а купить у Наполи игрока это целое испытание для всех.
stanichnik
stanichnik ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:01
Доброго Здоровья, пират!
А чего ждать до лета, пока есть спрос на него и готовы отвалить хорошие деньги надо продавать зимой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:38
в летом 2025 наполи придется продать грузина.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:06
Давайте пожелаем Хвиче и хорошей команды, и достойной зарплаты. Всё остальное - его выбор. Надеюсь, что этот выбор пойдёт ему только во благо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:24
Огласите весь список желающих, мне интересно а Мансити на каком месте в этом списке. А может это агенты новость создали?
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:10
Агент потирает руки, ему светят хорошие барыши.
AKH
AKH
вчера в 14:08
Опять те же грабли. Есть Барколя. Он ничем не уступает Хвиче, как бы я не болел за последнего. Зато на острие нет буквально никого, если не считать хайста века коло-муани. Ведь пробовали уже с Неймаром и Мбаппе. Теперь Реал страдает с Вини и Мбаппе. А эти дураки теперь хотят схлестнуть Квару с Барколя.. Нет слов.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:00
В ПСЖ есть запрашиваемые неаполитанцами деньги, если уж так им хочется, то зимой грузин возможно сменит прописку.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:30
Ну тут выбор уже есть !)
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