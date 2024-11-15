Помимо «Барселоны» на Хвичу претендует ПСЖ

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вчера, 13:28

По информации источника, главные тренеры ПСЖ и «Барселоны» и лично заинтересованы в подписании вингера «Наполи» . Тренерам обоих клубов импонирует игровой стиль футболиста.

В планах «Наполи» по-прежнему значится продление контракта с Кварацхелией.

Ранее сообщалось, что агенты игрока запрашивают продление соглашения до 2029 года с зарплатой 8 миллионов евро после уплаты налогов. «Наполи», в свою очередь, готов предложить не более 6 млн евро и бонусы – столько получает самый высокооплачиваемый игрок команды .

Учитывая интересы других клубов, президент клуба намеревается включить в новый контракт вингера отступные в 100 млн евро. Текущее соглашение Хвичи с «Наполи» истекает в 2027 году.