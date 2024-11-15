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В руководстве «Пари НН» сообщили, что Дмитрий Тихий покинет команду

вчера, 13:39

В руководстве клуба «Пари Нижний Новгород» подтвердили информацию о том, что защитник Дмитрий Тихий покинет команду. Позднее решение об уходе прокомментировал генеральный директор команды Давид Мелик-Гусейнов.

Дмитрий в процессе завершения отношений с «Пари НН», клуб тоже. Он сложно вписывается в видение нового тренера. У Ганчаренко на этой позиции есть конкурентные профессиональные единицы. Чтобы не держать человека просто так ради того, чтобы он был внутри зарплатной ведомости, принято такое решение. Оно обоюдно выгодное.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 14:09
Тихий выглядел очень тихо в НиНо... Юран приглашал...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:42
Грубо говоря просто не нужен!
Гость
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