В руководстве «Пари НН» сообщили, что Дмитрий Тихий покинет команду

В руководстве клуба «Пари Нижний Новгород» подтвердили информацию о том, что защитник покинет команду. Позднее решение об уходе прокомментировал генеральный директор команды Давид Мелик-Гусейнов.

Дмитрий в процессе завершения отношений с «Пари НН», клуб тоже. Он сложно вписывается в видение нового тренера. У Ганчаренко на этой позиции есть конкурентные профессиональные единицы. Чтобы не держать человека просто так ради того, чтобы он был внутри зарплатной ведомости, принято такое решение. Оно обоюдно выгодное.