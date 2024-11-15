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«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются Кудусом

вчера, 12:11

Контракт хавбека «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса истекает в 2028 году. Согласно источнику, «молотобойцы», вероятно, будут твердо придерживаться суммы отступных за Кудуса, которая установлена в размере 85 миллионов фунтов, в переговорах с потенциальными покупателями.

Сообщается, что «Арсенал» и «Ливерпуль» входят в число команд, заинтересованных в 24-летнем игроке сборной Ганы, поскольку активация его клаусулы будет возможна в летнее трансферное окно.

Кудус заявил, что счастлив в «Вест Хэме», однако открыт к уходу, особенно в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
k7twpjhd2s4v
k7twpjhd2s4v
вчера в 13:48
Пусть лучше в Ливер идёт
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:13
Значит скоро кто то забирет.
Гость
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