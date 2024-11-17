Английский футболист повесил бутсы на гвоздь в 22 года из-за травм

Английский защитник Майлз Сохна на своей странице в социальной сети объявил о завершении карьеры в возрасте 22 лет в связи с травмами.

Экс-футболист молодёжной команды «Астон Виллы» покинул клуб летом 2023 года и не смог продолжить карьеру в другом месте из-за проблем со здоровьем.

Со смешанными чувствами я принимаю решение уйти из профессионального футбола из-за травмы. Это было действительно самое трудное решение, которое мне когда-либо приходилось принимать, но после нескольких месяцев тщательного обдумывания и консультаций со специалистом стало ясно, что это лучшее решение для моего долгосрочного здоровья.

Последние три сезона были самыми тяжёлыми в моей карьере, как в психологическом, так и в физическом плане. После разрыва передних крестообразных связок в обоих коленях в течение нескольких сезонов подряд я невероятно усердно работал, чтобы восстановиться. К сожалению, более года назад я получил ещё одну серьёзную травму колена, которая потребовала третьей операции.

Идя на операцию, я знал, что есть вероятность того, что травма может потенциально положить конец моей карьере, но я никогда не представлял, что это станет моей реальностью. Несмотря на то, что я делаю всё возможное, чтобы вернуться к нормальной физической форме, я всё ещё испытываю сильную боль и отёк каждый раз, когда занимаюсь любой активной деятельностью.

В результате этого мне было сказано, что продолжение карьеры серьёзно повлияет не только на мою способность играть, но и, что самое важное, на качество моей жизни в будущем, и, учитывая это, моё здоровье должно быть на первом месте.

Я хочу поблагодарить свою семью и друзей за их неизменную поддержку на протяжении всей моей футбольной карьеры, а также своих бывших товарищей по команде и персонал «Астон Виллы» за то, что сделали 12 лет моей карьеры такими особенными. Я получил воспоминания, которые останутся со мной до конца моей жизни.