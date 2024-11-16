Криштиану Роналду: «Завершу карьеру в день, когда не почувствую мотивации»

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии ответил на вопрос о завершении карьеры.

Я просто хочу наслаждаться. Планировать завершение карьеры... Если это должно произойти, через год или два... Я не знаю. Мне скоро исполнится 40. Я хочу наслаждаться. Пока чувствую мотивацию, продолжаю идти. В тот день, когда я не почувствую мотивации, я завершу карьеру.