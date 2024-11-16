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Криштиану Роналду: «Завершу карьеру в день, когда не почувствую мотивации»

вчера, 12:15

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры.

Я просто хочу наслаждаться. Планировать завершение карьеры... Если это должно произойти, через год или два... Я не знаю. Мне скоро исполнится 40. Я хочу наслаждаться. Пока чувствую мотивацию, продолжаю идти. В тот день, когда я не почувствую мотивации, я завершу карьеру.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 17:27
пез...ешь!..карьера заканчивается не от мотиваций кого либо, а только от того, что не приглашают уже НИКУДА!!!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 13:50
Рон ещё лет 11-13 побегает!!!)⚽️
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 13:35
Такие игроки очень большая редкость. Игроку без двух месяцев 40 а он забивая голы радуется как 18 летний. Где он находит мотивацию, только ему известно, некоторые игроки в 30 уже вешают бутсы, етому 40 и он пока и не думает об этом. А просто как он говорит наслаждается своей игрой. Как говорится без комментариев, а также преодоление все больше и больше достижений на своем долгом футбольном пути.
Capral
Capral
вчера в 13:34
    HE ЭгО иСТ
    HE ЭгО иСТ
    вчера в 13:17
    Судьбу в сборной худшего игрока ЧМ и ЧЕ будет решать только Месси.. И никто больше. Это и так все знают. ☝️😄
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:06
    Мотивацию в чём? Если в финансовом вопросе, то ещё не скоро она пропадёт.)
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 13:06
    Обоснуй. Если не трудно.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 13:02
    Да ты в СА играй сколько хочешь, но хоть сборную пожалей, ведь сам понимаешь, что уже не тянешь на высоком уровне. Дай дорогу молодым!
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 12:50
    У критиков Роналду есть много поводов критиковать его... Но Криштиану продолжает много забивать и это железобетонный аргумент в его пользу... Играй, Рон, играй!!!
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 12:35
    30 лет спустя! Рон: когда я не почувствую мотивации, я завершу карьеру.))))))))
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:16, ред.
    Долго ещё он будет мучить португалов
    Гость
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