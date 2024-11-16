Криштиану Роналду: «Завершу карьеру в день, когда не почувствую мотивации»

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры.
Я просто хочу наслаждаться. Планировать завершение карьеры... Если это должно произойти, через год или два... Я не знаю. Мне скоро исполнится 40. Я хочу наслаждаться. Пока чувствую мотивацию, продолжаю идти. В тот день, когда я не почувствую мотивации, я завершу карьеру.
Вот сколько тебя читаю, никогда, ничего конструктивного не видел- только злая ирония в сторону Рона. Ну выдай хоть раз, что нибудь интересное историческое или содержательное, непосредственно по футболу. Причем, что осебенно прикольно, что ты, никогда не видя- ни Рона, ни пистона, позволяешь себе унижать одного и восхвалять другого, хотя, тот, другой, уже так об.....я недавно.
Ты всё таки подумай, потому что со стороны, несолидно выглядит...
Вот сколько тебя читаю, никогда, ничего конструктивного не видел- только злая ирония в сторону Рона. Ну выдай хоть раз, что нибудь интересное историческое или содержательное, непосредственно по футболу. Причем, что осебенно прикольно, что ты, никогда не видя- ни Рона, ни пистона, позволяешь себе унижать одного и восхвалять другого, хотя, тот, другой, уже так об.....я недавно.
Ты всё таки подумай, потому что со стороны, несолидно выглядит...