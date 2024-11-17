Витсель может покинуть «Атлетико» по окончании сезона

«Атлетико» может расстаться с защитником Акселем Витселем.
По информации источника, маловероятно, что с бельгийцем будет продлён контракт, который истекает следующим летом. Политика клуба заключается в омоложении состава и снижении зарплат, а переговоры о продлении договора с футболистом не ведутся.
Также отмечается, что уже ведутся переговоры о продлении соглашения с нападающим Антуаном Гризманном, однако стороны договорились встретиться в 2025 году, чтобы принять решение о будущем.
Там у Слуцкого все 35 игроков стоят 10 млн евро....
Были времена...и Аксель их застал....сгонял на вахту....нехилый урожай "капусты" снял...
Там у Слуцкого все 35 игроков стоят 10 млн евро....
Были времена...и Аксель их застал....сгонял на вахту....нехилый урожай "капусты" снял...
Уж наигрался наверное...
Уж наигрался наверное...