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Витсель может покинуть «Атлетико» по окончании сезона

вчера, 12:59

«Атлетико» может расстаться с защитником Акселем Витселем.

По информации источника, маловероятно, что с бельгийцем будет продлён контракт, который истекает следующим летом. Политика клуба заключается в омоложении состава и снижении зарплат, а переговоры о продлении договора с футболистом не ведутся.

Также отмечается, что уже ведутся переговоры о продлении соглашения с нападающим Антуаном Гризманном, однако стороны договорились встретиться в 2025 году, чтобы принять решение о будущем.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Анатолий Матвеев (раскрыть)
вчера в 19:18
Годы когда скидывались ему на заработную плату, в некотором смысле, уже были, так что, возможно, уже свой лимит на такое он исчерпал.
Анатолий Матвеев
Анатолий Матвеев
вчера в 19:14
Предлагаю всей Россией скинутся ему на часы бедолаге а то ведь у него реально обострённый депресняк из за этих часов! Нажитых таким не посильным трудом! Не дай Бог совсем играть и катать мяч по футбольному полю разучится, такого мастера потеряем это будет не восполнимая утрата для Российского футбола!
sv_1969
sv_1969 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:56
Как и двигателей вечных! Пока надеюсь
112910415
112910415
вчера в 17:38
что ж, вечных Витселей не бывает ...
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:15
Да это понятно! Но куда то надо будет уходить если поиграть хочет! Можно конечно домой но там зарплаты не такие!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:55, ред.
В Китае сейчас не заработаешь...
Там у Слуцкого все 35 игроков стоят 10 млн евро....
Были времена...и Аксель их застал....сгонял на вахту....нехилый урожай "капусты" снял...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:43
Пора ему в Китай возвращаться ну или в Японию
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:13, ред.
В январе уж 37-й год пойдёт....пора за мемуары....
Уж наигрался наверное...
kvx8x2p6dv89
kvx8x2p6dv89
вчера в 13:06
Атлетико сейчас показывает не стабильный футбол, будут искать ему замену
Гость
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