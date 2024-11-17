Витсель может покинуть «Атлетико» по окончании сезона

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вчера, 12:59

«Атлетико» может расстаться с защитником Акселем Витселем.

По информации источника, маловероятно, что с бельгийцем будет продлён контракт, который истекает следующим летом. Политика клуба заключается в омоложении состава и снижении зарплат, а переговоры о продлении договора с футболистом не ведутся.

Также отмечается, что уже ведутся переговоры о продлении соглашения с нападающим , однако стороны договорились встретиться в 2025 году, чтобы принять решение о будущем.