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Гол Акбашева помог «Черноморцу» переиграть «Родину» в матче Первой лиги

вчера, 21:23
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)ЧерноморецМатч завершен

«Родина» уступила «Черноморцу» в 19-м туре Первой лиги (0:1).

Гол забил Роман Акбашев на 24-й минуте.

После этой игры «Родина» идет на 10-м месте (24 балла), «Черноморец» расположился на 6-й строчке (30 очков).

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:13
Уверен был что Черноморец не проиграет
qq7vabs3282v
qq7vabs3282v
вчера в 21:53
Очень нужная победа для Черноморца, Черноморец с победой!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:46
Здравствуйте.

Такие очень короткие и общие по форме и смыслу комментарии от игроков в конкурсе прогнозов являются флудом для очков в конкурсе прогнозов.

Вопрос был задан без хэштега вопрос_модератору.
lotsman
lotsman
вчера в 21:41
А я рассчитывал на Родину.)
Гость
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