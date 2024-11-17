Гол Акбашева помог «Черноморцу» переиграть «Родину» в матче Первой лиги

«Родина» уступила «Черноморцу» в 19-м туре Первой лиги (0:1).
Гол забил Роман Акбашев на 24-й минуте.
После этой игры «Родина» идет на 10-м месте (24 балла), «Черноморец» расположился на 6-й строчке (30 очков).
|Родина0 : 1Черноморец
|Матч завершен
«Родина» уступила «Черноморцу» в 19-м туре Первой лиги (0:1).
Гол забил Роман Акбашев на 24-й минуте.
После этой игры «Родина» идет на 10-м месте (24 балла), «Черноморец» расположился на 6-й строчке (30 очков).
Такие очень короткие и общие по форме и смыслу комментарии от игроков в конкурсе прогнозов являются флудом для очков в конкурсе прогнозов.
Вопрос был задан без хэштега вопрос_модератору.
Такие очень короткие и общие по форме и смыслу комментарии от игроков в конкурсе прогнозов являются флудом для очков в конкурсе прогнозов.
Вопрос был задан без хэштега вопрос_модератору.