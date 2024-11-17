Московское «Динамо» уступило «Амкалу» в товарищеском матче

Московское «Динамо» проиграло «Амкалу» в контрольном поединке (2:3).
За медиакоманду забили Максим Пичугин (дубль) и Антон Чужой. У «бело-голубых» отличились Денис Макаров и Ярослав Гладышев.
Московское «Динамо» проиграло «Амкалу» в контрольном поединке (2:3).
За медиакоманду забили Максим Пичугин (дубль) и Антон Чужой. У «бело-голубых» отличились Денис Макаров и Ярослав Гладышев.
Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.
Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.
По сравнению с тем Амкалом, с которым мы играли нечто подобное пару лет назад, это совсем другая команда- живой, крепенький втордивщик, по некоторым параметрам и вовсе пердивщик, понимающий толк в футболе и не собиравшийся сдаваться без боя.
В прошлый раз они почти не перебирались через центральную линию, а тут отрезками здорово поддавливали и вообще вели игру.
С нашей стороны играли в основном двушечники, на замене вообще были только они, так что пришлось очень постараться.
Старания эти, правда, к результату не очень-то вели, а когда после перерыва амкаловцы забили третий, стало понятно, что проиграем.
Если ТШ Лички расчитывал справиться силами Динамо-2, то эти расчёты
не оправдались, так что Амкал с красивой победой)
ЗЫ.
Шоу-идея с выходом Женьки, на мой взгляд, провалилась.
Всё-таки играть в футбол, хотя бы и на самом дворовом уровне, она не умеет совсем и кидать её в поле выглядело лютым перебором, Женька это не Саня Овечкин..)
По сравнению с тем Амкалом, с которым мы играли нечто подобное пару лет назад, это совсем другая команда- живой, крепенький втордивщик, по некоторым параметрам и вовсе пердивщик, понимающий толк в футболе и не собиравшийся сдаваться без боя.
В прошлый раз они почти не перебирались через центральную линию, а тут отрезками здорово поддавливали и вообще вели игру.
С нашей стороны играли в основном двушечники, на замене вообще были только они, так что пришлось очень постараться.
Старания эти, правда, к результату не очень-то вели, а когда после перерыва амкаловцы забили третий, стало понятно, что проиграем.
Если ТШ Лички расчитывал справиться силами Динамо-2, то эти расчёты
не оправдались, так что Амкал с красивой победой)
ЗЫ.
Шоу-идея с выходом Женьки, на мой взгляд, провалилась.
Всё-таки играть в футбол, хотя бы и на самом дворовом уровне, она не умеет совсем и кидать её в поле выглядело лютым перебором, Женька это не Саня Овечкин..)
Конечно же здоровья Костюкову. А Кудравец лишний раз доказал, что даже третьим номером он не тянет и стоит наигрывать другого вратаря. Ну а я по-стариковски поворчу, что зря пожадничали и не купили в своё время Агкацева.
Болейте за своих, а не против чужих!
Конечно же здоровья Костюкову. А Кудравец лишний раз доказал, что даже третьим номером он не тянет и стоит наигрывать другого вратаря. Ну а я по-стариковски поворчу, что зря пожадничали и не купили в своё время Агкацева.
Болейте за своих, а не против чужих!
Причём, в то время МЛ была гораздо слабее, чем сейчас, так как именно в последние пару лет туда активно ссыпаются вчерашние профи, причём не только молодые футбольные пенсы, и лига по уровню быстро растёт, всё больше напоминая параллельный втордив.
Тогда как армейцы играли почти основой.
И ничего, этим матчем никто не парится, товарняк есть товарняк, тем более показательный, с целью прежде всего короткого пиара МЛ)
Сейчас этот матч никто уже не помнит и не страдает неким "позором"..)
Причём, в то время МЛ была гораздо слабее, чем сейчас, так как именно в последние пару лет туда активно ссыпаются вчерашние профи, причём не только молодые футбольные пенсы, и лига по уровню быстро растёт, всё больше напоминая параллельный втордив.
Тогда как армейцы играли почти основой.
И ничего, этим матчем никто не парится, товарняк есть товарняк, тем более показательный, с целью прежде всего короткого пиара МЛ)
Сейчас этот матч никто уже не помнит и не страдает неким "позором"..)