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Московское «Динамо» уступило «Амкалу» в товарищеском матче

вчера, 19:28

Московское «Динамо» проиграло «Амкалу» в контрольном поединке (2:3).

За медиакоманду забили Максим Пичугин (дубль) и Антон Чужой. У «бело-голубых» отличились Денис Макаров и Ярослав Гладышев.

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Все комментарии
KSY24
KSY24
сегодня в 12:54
А Зенит забоится с медиалигой играть
112910415
112910415
сегодня в 05:25
зря они так
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 03:20


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md378dfz54mc
md378dfz54mc
вчера в 22:51
Позорище
lotsman
lotsman
вчера в 21:43
Тема - Московское «Динамо» уступило «Амкалу» в товарищеском матче
Мой комментарий – Неудивительно что оно проиграло.
Вопрос – Где здесь флуд для очков в КП?
Я не обсуждал действия модератора, я задал вопрос, но получил бан за обсуждение вне темы.
За что?
баск
баск
вчера в 21:31
Да, вот кстати, года два назад в таком же показательном товарняке ЦСКА проиграл другому медиалижнику- 2Drots (1:2, кажется).

Причём, в то время МЛ была гораздо слабее, чем сейчас, так как именно в последние пару лет туда активно ссыпаются вчерашние профи, причём не только молодые футбольные пенсы, и лига по уровню быстро растёт, всё больше напоминая параллельный втордив.

Тогда как армейцы играли почти основой.
И ничего, этим матчем никто не парится, товарняк есть товарняк, тем более показательный, с целью прежде всего короткого пиара МЛ)
Сейчас этот матч никто уже не помнит и не страдает неким "позором"..)
Capral
Capral
вчера в 21:18
Анатолий Кандауров.

Спасибо за дополнение!!! Это интересно!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:17
Capral
Именно так. Вылет 2016 г. был организован с целью сбить цену на стадион, землю и главное бренд Динамо. И ВТБ это удалось.
Capral
Capral
вчера в 21:08
Уважаемый модератор.

Убедительная просьба обратить внимание на комментарий пользователя MaxDinner.

Спасибо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 21:05, ред.
А я бы в таком "важном" и "ответственном" матче играл также, как сегодня "Динамо", т.е. никак. Впереди важные игры в ЧР и расходовать впустую свои силы ни к чему. К тому же, а вдруг травма в каком - нибудь стыке ?... Проклянёшь тогда этот матч на всю жизнь.
Предлагаю это поражение не принимать близко к сердцу, того не стОит. Завтра же забудете о проигрыше любимой команды, уверен в этом. Будьте реалистами.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:01, ред.
Не знаю какого тренировочного эффекта хотел добиться Личка от этого матча, если основной костяк и проведённое на поле время было предоставлено игрокам молодёжки, для которых сезон уже закончен и им давно пора греться где-нибудь на берегах Аравии или Египта. А вот престижу москвичей это поражение нанесло серьёзный урон, ведь через какое-то время только преданные болельщики Динамо будут помнить подробности этой игры, а для остальных это будет повод подколоть лишний раз за сегодняшний конфуз, при чём наверняка и динамоненавистники на Матч-ТВ при случае обязательно этим воспользуются.
Конечно же здоровья Костюкову. А Кудравец лишний раз доказал, что даже третьим номером он не тянет и стоит наигрывать другого вратаря. Ну а я по-стариковски поворчу, что зря пожадничали и не купили в своё время Агкацева.
Болейте за своих, а не против чужих!
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 20:45
Рано заменили деревянного актёра, иначе выиграли бы...
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 20:42
Приветище, Володя!!!
Дружище, я же уже всё написал. Называется- Крик души настоящего болельщика.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:38
Нет! Я не могу это принять, команда из ПЛ уступает любителям, это абсурд!!!(
У игроков вообще нет уважения к себе, Клубу, Д.
Каких же можно ждать результатов? А бегать надо на тренировках.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:38, ред.
А кто Вам сказал, что это Динамо Москва? Это Москва, но точно не Динамо. Это- сборище ВТБ, которое в своё время, под видом реконструкции легендарного и народного стадиона Динамо оттяпало землю в Петровском парке. Потом потребовали от ЦС Динамо максимальный процент акций. Затем, некогда Великий Клуб полностью поменял юридический адрес и превратился в банкирское сообщество под названием "гафло и компашка". Более того, у меня есть подозрения и не безосновательные, что вылет Динамо в 2016г., тоже не обошёлся без участия банкиров...

Пора уже забыть про Динамо, нет больше Легендарного силового ведомства. Нет больше званий и погон, нет больше ментов, чекистов, КГБ, пограничников. Для меня, лично, настоящее ДИНАМО закончилось, а за банкиров я не болею. Я начинал свой путь болельщика ДИНАМО- с настоящего ментовского Клуба, а вывеска, которая сейчас висит на ст.Динамо- временная. Разве настоящее ДИНАМО позволило бы себе такое шоу позорное как сегодня?! НИКОГДА!!!!!!!
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 20:25
Может быть, вполне допускаю...)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:24
Посмотрел. Мой вывод: "Динамо" не играло, по этой причине "Амкал" и добился победы. Более подробные комментарии - пустая трата времени. Того не стОит.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:23
А может это Динамо гаража?)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:10
Конечно, ничего страшного не произошло, но... Все-таки, это же Динамо Москва. Кто защищал честь клуба, в котором играл Лев Яшин, что за это за люди? Такое впечатление, что на поле вышли одиннадцать Деревянок... Просто нет больше слов.
jdv75gmp3jzs
jdv75gmp3jzs
вчера в 20:03
Игроки в Динамо ни за что деньги получают.
shlomo
shlomo
вчера в 20:03
Яркий матч в Москве. Костюкову – здоровья.
Capral
Capral
вчера в 19:49
Любопытно, каким местом, сегодня думал Личка...
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 19:43
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:39
    Да уж, вот сюрприз так сюрприз!...
    баск
    баск
    вчера в 19:34, ред.
    Неплохо побегали, даром что показательный матчик..)

    По сравнению с тем Амкалом, с которым мы играли нечто подобное пару лет назад, это совсем другая команда- живой, крепенький втордивщик, по некоторым параметрам и вовсе пердивщик, понимающий толк в футболе и не собиравшийся сдаваться без боя.

    В прошлый раз они почти не перебирались через центральную линию, а тут отрезками здорово поддавливали и вообще вели игру.
    С нашей стороны играли в основном двушечники, на замене вообще были только они, так что пришлось очень постараться.

    Старания эти, правда, к результату не очень-то вели, а когда после перерыва амкаловцы забили третий, стало понятно, что проиграем.
    Если ТШ Лички расчитывал справиться силами Динамо-2, то эти расчёты
    не оправдались, так что Амкал с красивой победой)

    ЗЫ.
    Шоу-идея с выходом Женьки, на мой взгляд, провалилась.
    Всё-таки играть в футбол, хотя бы и на самом дворовом уровне, она не умеет совсем и кидать её в поле выглядело лютым перебором, Женька это не Саня Овечкин..)
    shur
    shur
    вчера в 19:33, ред.
    ...думали что как сборная с Брунеем сыграют,а вышло как всегда!
    Гость
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