Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига наций 2024/2025

Тедеско — о сборной Бельгии: «Я по-прежнему подхожу для этой работы»

вчера, 14:57

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско после матча с Италией в Лиге наций (0:1) высказался о своей работе в национальной команде.

Да, я по-прежнему подхожу для этой работы. Я уверен в своих качествах. Я доверяю своему персоналу, своим игрокам. Я доверяю людям, которые меня окружают. Я знаю, как усердно работаю.

Это была сложная игра, сложные обстоятельства, и трудно сказать что-то резкое об этой молодой команде. Теперь мы лучше подготовлены к отборочным матчам чемпионата мира в следующем году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Карсли может встретиться с Тухелем
Вчера, 10:59
Черчесов: «До меня сборная была бесхозна»
17 ноября
Глава саудовской лиги высказался о влиянии Роналду на футбол в стране
17 ноября
«Его эго взяло верх над трудовой этикой». Дини — о Мбаппе в «Реале»
17 ноября
«Это не медицинский отдел». Президент «Палмейраса» о подписании Неймара
17 ноября
Кейн считает, что некоторые игроки могут в чём-то не согласиться с Тухелем
17 ноября
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:22
Ученик Черчесова
112910415
112910415
вчера в 16:38
похоже, скоро вернётся один известный вратарь ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:22
Все бывшие тренеры Спартака сейчас никакенные. Что Черчесов, что Тедеско, что чемпион Каррера. Наверно, это карма. Успех "тренеришки" это только подтверждает, как исключение из правил...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:00
Доменик Джокер.
Интересно, кто теперь его позовёт к себе
ku2jvsrfr9k7
ku2jvsrfr9k7
вчера в 15:56
Физрук он и в Бельгии физрук.
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:43
Побрить налысо приклеить усы и после таких слов не отличишь! Главное чтобы
shlomo
shlomo
вчера в 15:30
Скромненько он как то все это сказал.... прямо скромняга парень.
gjz7rvfepe48
gjz7rvfepe48
вчера в 15:12
Ещё не все рубежи пройдены. Можно ещё соседям из Люксембурга проиграть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:04
Бельгия заслужила такого тренера, как Тедеско. Будто других кандидатов нет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:02
Попрыгунчик как был пупсиком, так им и остался. Тренер он нулевой и доказал это и в Спартаке, и в Баварии, и в сб. Бельгии.
26w9d7q9hjr6
26w9d7q9hjr6
вчера в 15:02
Простите у вас старшего брата в России нет, сейчас работающего в Казахстане?
er49933cux86
er49933cux86
вчера в 15:01
Похоже уже пора паковать чемоданы. Проигрыш Израилю - это позор.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:00
Где то довольно похожие оправдание вроде уже слышал ?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 