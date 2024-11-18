Тедеско — о сборной Бельгии: «Я по-прежнему подхожу для этой работы»

Главный тренер сборной Бельгии после матча с Италией в Лиге наций (0:1) высказался о своей работе в национальной команде.

Да, я по-прежнему подхожу для этой работы. Я уверен в своих качествах. Я доверяю своему персоналу, своим игрокам. Я доверяю людям, которые меня окружают. Я знаю, как усердно работаю.

Это была сложная игра, сложные обстоятельства, и трудно сказать что-то резкое об этой молодой команде. Теперь мы лучше подготовлены к отборочным матчам чемпионата мира в следующем году.