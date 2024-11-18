Дешам: «Есть люди, которые немного устали видеть мою голову»

Главный тренер сборной Франции прокомментировал победу над Италией со счётом 3:1 в матче Лиги наций. Слова специалиста приводит источник со ссылкой на Rai Sport.

Помимо победы, мы знали, что это будет сложно, потому что Италия находится в отличной форме, и победа здесь со счётом 3:1 позволила нам вернуть себе первое место. Я считаю, что результат заслуженный, мы проделали очень хорошую работу. Первый матч помог нам избежать тех же ошибок, хотя у этой молодой Италии есть качество.

Нам нужно было всего понемногу, расположение трёх наших нападающих уже послужило хорошей защите и создало трудности для Италии. Италия показала, что у них есть качество, я поменял многих игроков, именно для этого были проведены эти шесть матчей. Сегодняшняя победа – великий момент для моих ребят.

Никто не сможет заставить меня потерять спокойствие и безмятежность. Мы не выиграли матч у Израиля, хотя Израиль обыграл Бельгию. Так всегда бывает, даже если Франция на высоте. Я работаю тренером уже 12 лет, конечно, есть люди, которые немного устали видеть мою голову, но единственное, что имеет значение, — это мои игроки. Сейчас они моложе, и ты должен больше сопровождать их: у них есть качество, над ним можно работать.