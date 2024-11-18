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Дешам: «Есть люди, которые немного устали видеть мою голову»

вчера, 15:44
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Италией со счётом 3:1 в матче Лиги наций. Слова специалиста приводит источник со ссылкой на Rai Sport.

Помимо победы, мы знали, что это будет сложно, потому что Италия находится в отличной форме, и победа здесь со счётом 3:1 позволила нам вернуть себе первое место. Я считаю, что результат заслуженный, мы проделали очень хорошую работу. Первый матч помог нам избежать тех же ошибок, хотя у этой молодой Италии есть качество.

Нам нужно было всего понемногу, расположение трёх наших нападающих уже послужило хорошей защите и создало трудности для Италии. Италия показала, что у них есть качество, я поменял многих игроков, именно для этого были проведены эти шесть матчей. Сегодняшняя победа – великий момент для моих ребят.

Никто не сможет заставить меня потерять спокойствие и безмятежность. Мы не выиграли матч у Израиля, хотя Израиль обыграл Бельгию. Так всегда бывает, даже если Франция на высоте. Я работаю тренером уже 12 лет, конечно, есть люди, которые немного устали видеть мою голову, но единственное, что имеет значение, — это мои игроки. Сейчас они моложе, и ты должен больше сопровождать их: у них есть качество, над ним можно работать.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:09
Футбольная буква "Д", для меня исключительно счастливое прошлое. Футбол Лобановского не любил никогда. А за Францию болел много лет, но эта сборная мне не по душе...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:31
...как на духу, Англия,Франция, от части Германия, всегда следил и переживал
за судьбу именно этих сборных... ! За букву "Д" и сборную Лобановского, это моё прошлое и настоящее..!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
Санёк, я ничего не имею протuв, но для меня, образец сборной Франция- именно, та команда, в которой играм Дешам. Даже не команда Платини, а именно ЧМ-98. Естественно, нынешняя сборная- вызывает у меня много вопросов...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:59, ред.
...Витя,мил человек,всё правильно говоришь, но я за стабильность,хоть ты тресни, пускай где то однообразно, но всей картины не портит! Со времён Кантаны, потом Анри,потом Зидана всегда и везде вспыхивали звёздочки Больших игроков и самое удивительное,собравшись вместе в Сборной всегда присутствует
своя, не похожая на других игра! Нас нет, не заметно,убери с поля боя французов, пропадает интрига кто будет фаворитом,а разве это не главное в футболе! А за ними какой никакой титулованный Дешам!
112910415
112910415
вчера в 16:37
сыграли уверенно, молодцы !
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:36
Почти по нашему великому фантасту А. Беляеву... "Голова тренера Дешама"...)
Capral
Capral
вчера в 16:32
"Мы не выиграли у Израиля, но они победили Бельгию"...
Типичный ответ- усредненного тренера, в стиле Черчесова. И чем, собственно, Италия так понравилась Дешаму: своей однобокой и примитивной игрой, или стоячим на одной ноге футболом? Италия в отличной форме? Позвольте узнать- против кого, против Бельгии, которая проиграла Израилю, или против футбольного карлика Израиля? Я не знаю, кому мешает Дешам и о каком заговоре он говорит, но его команда, уже несколько лет ничего сверхестественного не показывает, кроме скучного и невыразительного футбола...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:06
Франция в этом матче удивила своей уверенной игрой. А ведь Италия считалась фаворитом... Оказывается можно побеждать и без Мбаппе, и без Гризманна. Может теперь обойдутся без них, хоть на время - пусть у Мбаппе пройдет желание лезть в руководство сборной...А может Дешаму еще рано уходить?
kevzn9admg52
kevzn9admg52
вчера в 16:04
Ну так сними штаны и покажи им что-нибудь другое!
shur
shur
вчера в 15:59
...а Я как то без Дешама уже и сборную Франции не представляю,
ни хай работает, вчерашняя сборная говорит о том ,что есть новые имена и большой патенциал, успехов! Хотя с Гризманном мне не всё понятно!
Гость
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