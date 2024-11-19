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Левандовски хочет продлить контракт с «Барселоной»

вчера, 08:57

Роберт Левандовски планирует продлить соглашение с «Барселоной».

Нынешний договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года, но он будет продлен на 1 год, если поляк проведет 50% официальных матчей команды в текущей кампании.

Сам Левандовски хотел бы пролонгировать контракт до 2027-го. «Блаугранас» довольны уровнем игры поляка, а также его влиянием на молодых игроков коллектива.

Ранее сообщалось, что каталонцы уже ищут замену нападающему.

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 23:46
Роберт заслужил продление контракта.
После прихода Флика заиграл сильнее.
Какая разница сколько ему лет, если он лучший бомбардир чемпионата?!

В Мадриде вся тройка нападения не может забит больше, чем поляк 😀
Вот вам и ответ, заслужил он свои деньги или нет.
lukarelli
lukarelli
вчера в 18:19
В аренду в Спартак его
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:16
Лева молодец,знает,что Барселона лучший клуб мира,никогда не покупал нагретые шарики слабых команд в ЛЧ,если покыпал бы были бы обладателями кубка ЛЧ 20 раз.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:14
В Саудии ему обещали в два раза больше зарплаты.
DXTK
DXTK
вчера в 13:50, ред.
А кто Левандовского к себе еще возьмет и где ему будут столько платить , как в Барселоне футболисту 36 лет............да и плюс тут появился Флик с которым у него хорошие отношения еще со времен Баварии........

PS Лева старый но не бесполезный..............
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 12:32
Если автоматом продлят до 27 года, это, как говорится, за глаза.))
112910415
112910415
вчера в 11:00
обдумать, взвесить, принять решение
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:52
Ну а какие ещё есть варианты.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:46
Посмотрят как будет играть,могут продлить и 2027 года.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:14
Пока может принести пользу.... пусть продляют.
ne gusta
ne gusta
вчера в 09:59
Если так будет играть надо продлить.
uud6f8egrhvq
uud6f8egrhvq
вчера в 09:45
Старый, нестабильно играющий, можно продать
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:44
Желание должно быть обоюдным... сомневаюсь, однако...
Futurista
Futurista
вчера в 09:37
Молодой и перспективный...много забивает...тащит команду...надо продлевать)...
yemn7rwxqt9s
yemn7rwxqt9s
вчера в 09:30
Пару лет он вполне ещё потянет
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