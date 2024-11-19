Левандовски хочет продлить контракт с «Барселоной»

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вчера, 08:57

планирует продлить соглашение с «Барселоной».

Нынешний договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года, но он будет продлен на 1 год, если поляк проведет 50% официальных матчей команды в текущей кампании.

Сам Левандовски хотел бы пролонгировать контракт до 2027-го. «Блаугранас» довольны уровнем игры поляка, а также его влиянием на молодых игроков коллектива.

Ранее сообщалось, что каталонцы уже ищут замену нападающему.