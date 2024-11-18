Мусиала продлит контракт с «Баварией»

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вчера, 21:03

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии продлит контракт с клубом до 2029 года.

На данный момент обсуждается зарплата игрока по новому контракту, которая будет около € 25 млн в год. Известно также и о том, что в соглашение будет включена агентская комиссия. Однако пока не ясно, будет ли «Бавария» выплачивать игроку подписной бонус. Предполагается, что за четыре года футболист заработает € 120 млн со всеми дополнительными выплатами.