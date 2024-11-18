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Мусиала продлит контракт с «Баварией»

вчера, 21:03

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала продлит контракт с клубом до 2029 года.

На данный момент обсуждается зарплата игрока по новому контракту, которая будет около € 25 млн в год. Известно также и о том, что в соглашение будет включена агентская комиссия. Однако пока не ясно, будет ли «Бавария» выплачивать игроку подписной бонус. Предполагается, что за четыре года футболист заработает € 120 млн со всеми дополнительными выплатами.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:10
Конечно парень достоин повышения но размеры зарплат сейчас ужас как раздуты
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:45
теперь остальные лидеры Баварии захотят з\п в районе 20-25 млн.
а ведь у Баварии нет своей нефтяной скажины.
Capral
Capral
вчера в 21:07
Ну если сам Маттеус за него просит- значит точно продлят.
drug01
drug01
вчера в 21:05
Контракт хороший, только играть!!!
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