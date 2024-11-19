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Россия одержала разгромную победу над Сирией

вчера, 21:30
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб СирияСирияМатч завершен

Сборная России одержала победу над Сирией в товарищеском матче (4:0).

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.

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18 ноября
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Все комментарии
ne gusta
ne gusta
сегодня в 11:28
теперь можно и отменить эти товарняки если нету отбора чм...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:23
Хорошо, уговорил.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂😊😊😊
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:54
Виктор, привет! Я с твоим "криком души" не очень-то и согласен. В силу сложившихся обстаятельств сборная играет с кем может и понимая слабость соперников Карпин приглашает в сборную игроков по максимуму расширенным списком, что даёт стимул к развитию для тех, кто впервые вызван. А ты что, предлагаешь нашим футболистам после каждого гола плакать? Гол, это кульминация игры и вполне естестеннен выплеск эмоций. А болельщики что в Краснодаре, что в Волгограде не избалованны играми сборной. Поэтому и посещаемость, и их радость вполне, лично мне, понятны.
cska1948
cska1948 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 09:44
Лучше, не лучше, но точно не хуже, пожалуйста!
Карпин блогородный человек! Несмотря на то, что следующая игра Ростова на выезде с ЦСКА, он отпустил из сборной Дивеева и Облякова. Кругового вообще не выпустил на поле, а Мусаева выпустил только на 81-ой минуте. Карпин берёжёт своих ближайших соперников от травм, молодец! Правда содержательно? Главное понятна основная мысль Карпина, чего он хотел, в первую очередь, от этого матча.
альсато
альсато
сегодня в 06:38
Чем отличается Русский от других национальностей?.. Душой-это несомненно!.., а еще тем, что нам НИКОГДА-НИЧЕГО не нравится!)))...п.с...проиграли -не нравится, ничья-не нравится, выиграли-не у того!))))
112910415
112910415
сегодня в 04:35
есть разные варианты деградации ... у нас редкий случай :
деградация через победы !
амурец
амурец
сегодня в 00:27
Конечно приятно от победы сборной, но это всего лишь товарищеский матч и всего лишь Сирия
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 00:24, ред.
Если говорить откровенно, то никто в мире не будет посыпать голову пеплом в случае расформирования сб. России. Она до всех этих катаклизмов давненько уже не котировалась на международной арене, а у многих ассоциировалась лишь с делами ( победами ) давно минувших дней, о которых в мире уже начали подзабывать. Да с именем Л.И. Яшина, защищавшего ворота сб. СССР.
Существование сборной - вопрос, прежде всего, политический, потому что многие скажут : " Всё, кончилась Россия", как ни странно это прозвучит. Это моё личное мнение, поэтому прошу особо не критиковать его и не бросаться на меня со штыками наперевес. Слишком долго объяснять, почему я так считаю, и многим может моё мнение не понравится. А болельщики через пару недель после расформирования команды забудут, что когда - то сборная существовала. Повозмущаются, повоняют и...привыкнут к данному факту.
протон
протон
сегодня в 00:00
Этой игрой и предыдущей Валера забетонировал тренерскую карьеру на посту сборной на века .....
протон
протон
вчера в 23:58
Ну, коль уж так, побеждаем. Не пора замахнуться на сборную Аргентину или Испании?
shur
shur ответ Василий Копатович (раскрыть)
вчера в 23:32
...исчерпывающий ответ,рэспект Бро!!!
Василий Копатович
Василий Копатович ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:30
14 тысяч рублей стоили год назад в мск. но он их по ходу во вьетнаме брал) когда снимали в отеле сборную там в окне магазин фирменный мизуно был виден😊
shur
shur ответ juchok (раскрыть)
вчера в 23:05
...вопрос ,сколько стоют кроссы Карпина,после победы над Сирией...???
ABir
ABir
вчера в 22:57
Не 11-0, но тоже вполне солидный счет.
баск
баск ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:45
Не нравится- напишите лучше, любезный, у вас получится)

Что же касается меня- так кому что, а курке просо..))
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:13
Привет, Володя!!!
Ты мой прочти- это крик души...)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:08
Как то не хочется комментировать игру, слишком не равный соперник.
Победили и ладно, хорошо, что не пропустили, штанга спасла.))).
cska1948
cska1948 ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:06
Какой содержательный обзор матча Россия - Сирия, браво!
Palex
Palex ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:06
Есть стойкое мнение, что пока наша сборная не играет официальные матчи, было бы не плохо ее расформировать. Ведь сборные России по баскетболу и волейболу не собираются вместе, не проводят сборы и не играют, даже товарищеские матчи
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 21:52
Не ожидал, не ожидал - удивили наши парни - трудная боевая победа. Правда, игру не смотрел, но рассказали на "матч тв", как финал ЧМ.
баск
баск
вчера в 21:49
В победе сборной России сомнений быть не могло, но очень хотелось, чтобы обошлось без травм Тюкавина и особенно Фомина, а то у Динамо травмы в сборных в этом сезоне- как настоящий рок..
Таки обошлось)

Есть и ещё хорошая новость для сораДников- травма Муми, полученная им в матче с Намибией в среду, оказалась простым ушибом, а никакой не "контузией голени". Это преодолено, сегодня Нгамалё уже выходил на поле.

Последняя ночь сборных, держу кулаки за здоровье всех..

ЗЫ.
В товарняке Таджикистан-Афганистан произошёл сегодня забавный случай-
в одном из эпизодов кипер Ростова Рустам Ятимов вломил одному талибу за попытку не по делу толкаться.

На выручку первому кинулся было ещё один моджахед, но тоже выхватил от Ятимова хорошего леща)
Рустамчик прям суровый таджикский парень, и КК ему не указ))
adekvat
adekvat
вчера в 21:44
С Брунеем интересней было, для чего эти матчи не пойму.
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:43
Сборную с победой!
Матч получился достаточно боевым, сирийцы старались, но по классу конечно уступают
И это всё же лучше чем "тренировка" с Брунеем
Capral
Capral
вчера в 21:42
Помнится, перед игрой было много разговоров о том, что вот, Сирия- это вам не Бруней!!! Ну и, что особенного показала Сирия? Да ничего особенного, ниже среднего, если конечно не сравнивать её с Брунеем. А где был сегодня хваленый Батрак? А где был Тюкавин? Как обычно филонил и ждал пока мяч поднесут. Кстате сказать, не так давно, он заявлял, что ненавидит красный цвет, но вышел в красной форме...)))

Эту игры, как и остальные игры, так называемой сборной, комментировать не хочется. С такими соперниками играть- себя не уважать. А сколько радости от забитых мячей и какие восторги на трибунах. Просто диву даешься, что творится... Вратарь у сирийцев конечно потешный, впрочем, как и вся команда. Ну что ж, как говорится: "на безрыбье и раком станешь".
juchok
juchok
вчера в 21:41
ну по матчу могу выделить гол Самошникова и кроссовки Карпина - и то и другое 10 из 10
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:34
Россию с победой! Матч не смотрел, надеюсь игра была не скучной
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