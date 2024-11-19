Россия одержала разгромную победу над Сирией

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вчера, 21:30

Сборная России одержала победу над Сирией в товарищеском матче (4:0).

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.