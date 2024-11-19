Россия одержала разгромную победу над Сирией

Сборная России одержала победу над Сирией в товарищеском матче (4:0).
На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.
Эту игры, как и остальные игры, так называемой сборной, комментировать не хочется. С такими соперниками играть- себя не уважать. А сколько радости от забитых мячей и какие восторги на трибунах. Просто диву даешься, что творится... Вратарь у сирийцев конечно потешный, впрочем, как и вся команда. Ну что ж, как говорится: "на безрыбье и раком станешь".
Эту игры, как и остальные игры, так называемой сборной, комментировать не хочется. С такими соперниками играть- себя не уважать. А сколько радости от забитых мячей и какие восторги на трибунах. Просто диву даешься, что творится... Вратарь у сирийцев конечно потешный, впрочем, как и вся команда. Ну что ж, как говорится: "на безрыбье и раком станешь".