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Сборная Испании вырвала победу у Швейцарии в матче Лиги наций

сегодня, 00:50
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 2Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Испании выиграла у Швейцарии в матче 6-го тура Лиги наций (3:2).

На 32-й минуте нападающий сборной Испании Йереми Пино открыл счёт. Ответный мяч Швейцарии на 63-й минуте забил форвард Жоэль Монтейру. Спустя пять минут вывел хозяев вперёд Брайан Хиль. Сравнял счёт на 85-й минуте Анди Зекири, реализовав пенальти. Победный мяч Испании с пенальти на 90+3-й минуте оформил Брайан Сарагоса — 3:2.

Испания завершила групповой этап Лиги наций в Лиге A в Группе 4 на 1-м месте (16 очков). Швейцария вылетела из в лигу B, заняв 4-ую строчку (2 балла).

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Все комментарии
ne gusta
ne gusta
сегодня в 07:36
зачем дать бить пенальти Сарагосу? один раз прокатило...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:44
Испанцы в своем репертуаре... Дух победителей...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:12
Испанцы на характере чемпионов. И это полурезерв)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:58
Классный матч получился с забитыми мячами для любителей футбола.
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