Сборная Испании вырвала победу у Швейцарии в матче Лиги наций

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сегодня, 00:50

Сборная Испании выиграла у Швейцарии в матче 6-го тура Лиги наций (3:2).

На 32-й минуте нападающий сборной Испании Йереми Пино открыл счёт. Ответный мяч Швейцарии на 63-й минуте забил форвард Жоэль Монтейру. Спустя пять минут вывел хозяев вперёд Брайан Хиль. Сравнял счёт на 85-й минуте Анди Зекири, реализовав пенальти. Победный мяч Испании с пенальти на 90+3-й минуте оформил Брайан Сарагоса — 3:2.

Испания завершила групповой этап Лиги наций в Лиге A в Группе 4 на 1-м месте (16 очков). Швейцария вылетела из в лигу B, заняв 4-ую строчку (2 балла).