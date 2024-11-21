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Федерация футбола Италии работает над приглашением в сборную Райана Шерки

вчера, 13:28

21-летний француз Райан Шерки имеет итальянские корни, в связи с чем Федерация активизировала контакты, чтобы убедить его присоединиться к сборной Италии.

Команде Лучано Спаллетти возможно, не хватает такого игрока, как Шерки, который имеет французский и алжирский паспорта, но мог бы играть в составе «адзурри» благодаря своему итальянскому происхождению.

Полузащитник «Лиона» ни разу не вызывался в главную сборную Франции, но играл за молодежные команды, а теперь на него претендуют две другие страны — Италия и Алжир.

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Все комментарии
ne gusta
ne gusta ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:05
Я понимаю что это насмешка, но я задумался о том что игроки не выбирают своих родных стран, а каких чужбин, таких игроков как Браим Диас почти не осталось и поэтому я уважаю этого футболиста. Пример тот же Ямаль и Ретеги.
STVA 1
STVA 1 ответ ne gusta (раскрыть)
вчера в 14:35
Это я прикалываюсь))Понятно что они хотят играть за сборную Африки то бишь франции)
jhbmyvzbrp6b
jhbmyvzbrp6b
вчера в 13:58
Традиция привлечения в итальянскую сборную ориунди, то есть натурализованных игроков из других стран, очень давняя, как я сейчас уточнил, более чем столетняя, ведь первый из них Эрманно Аэби, начавший заниматься футболом в Швейцарии, впервые сыграл за скуадру адзурру ещё в далёком 1920-м году. Провёл он, правда, всего два матча, но в одном из них отгрузил трёху французам, а Италия выиграла 9:4 (весёлый всё-таки тогда был футбол!)
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ne gusta ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:58
За Алжир могли играть Зидан, Бензема если они не хотели значит что-то нет в Алжире...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:34
А может он в Алжире хочет играть?)))
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