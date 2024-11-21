Федерация футбола Италии работает над приглашением в сборную Райана Шерки

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вчера, 13:28

21-летний француз имеет итальянские корни, в связи с чем Федерация активизировала контакты, чтобы убедить его присоединиться к сборной Италии.

Команде возможно, не хватает такого игрока, как Шерки, который имеет французский и алжирский паспорта, но мог бы играть в составе «адзурри» благодаря своему итальянскому происхождению.

Полузащитник «Лиона» ни разу не вызывался в главную сборную Франции, но играл за молодежные команды, а теперь на него претендуют две другие страны — Италия и Алжир.