Барнс может стать частью команды Шотландии, он играет за сборную Англии U21

Полузащитник «Ньюкасла» и молодёжной сборной Англии Харви Барнс может пополнить состав национальной команды Шотландии.
Главный тренер «Тартановой армии» Стив Кларк полагает, что хавбек мог бы помочь коллективу в матчах отбора на чемпионат мира 2026.
Харви Барнсу через месяц 27 лет, как он может быть действующим игроком молодежной сборной Англии до 21 года? А сейчас и вовсе играть за сборную Шотландии…
Харви Барнсу через месяц 27 лет, как он может быть действующим игроком молодежной сборной Англии до 21 года? А сейчас и вовсе играть за сборную Шотландии…
на евро и чемп.мира шотландские болельщики радуют.
на евро и чемп.мира шотландские болельщики радуют.
Пора вливать "свежую кровь"!
Пора вливать "свежую кровь"!