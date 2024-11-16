Барнс может стать частью команды Шотландии, он играет за сборную Англии U21

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вчера, 18:43

Полузащитник «Ньюкасла» и молодёжной сборной Англии может пополнить состав национальной команды Шотландии.

Главный тренер «Тартановой армии» полагает, что хавбек мог бы помочь коллективу в матчах отбора на чемпионат мира 2026.