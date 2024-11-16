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Барнс может стать частью команды Шотландии, он играет за сборную Англии U21

вчера, 18:43

Полузащитник «Ньюкасла» и молодёжной сборной Англии Харви Барнс может пополнить состав национальной команды Шотландии.

Главный тренер «Тартановой армии» Стив Кларк полагает, что хавбек мог бы помочь коллективу в матчах отбора на чемпионат мира 2026.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:17
Ничего не понял…
Харви Барнсу через месяц 27 лет, как он может быть действующим игроком молодежной сборной Англии до 21 года? А сейчас и вовсе играть за сборную Шотландии…
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:44
давно пора.
на евро и чемп.мира шотландские болельщики радуют.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:41
Вчера игра Шотландии представляла из себя чрезвычайное, скучное зрелище!
Пора вливать "свежую кровь"!
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 19:02
Новость офигенная, из чего её высосали?
Гость
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