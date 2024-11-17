Сборная России отправилась на поединок с Сирией без шести футболистов

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вчера, 14:23

Сборная России отправилась в Волгоград на товарищеский матч с командой Сирии. В состав вошли 23 игрока.

Также в продажу поступили билеты на предстоящую игру.

Расположение национальной сборной после встречи с Брунеем (11:0) покинули 6 футболистов: , , , , и .

Главный тренер россиян прокомментировал: