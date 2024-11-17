Сборная России отправилась на поединок с Сирией без шести футболистов

Сборная России отправилась в Волгоград на товарищеский матч с командой Сирии. В состав вошли 23 игрока.
Также в продажу поступили билеты на предстоящую игру.
Расположение национальной сборной после встречи с Брунеем (11:0) покинули 6 футболистов: Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев, Никита Кривцов, Иван Обляков и Фёдор Чалов.
Главный тренер россиян Валерий Карпин прокомментировал:
Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру. Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов. Игорь Дивеев направлен в расположение ЦСКА по медицинским показаниям.
Не думаю что крупно уступят...
Не думаю что крупно уступят...