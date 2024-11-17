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Сборная России отправилась на поединок с Сирией без шести футболистов

вчера, 14:23
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СирияСирияЗавтра в 19:30 Не начался

Сборная России отправилась в Волгоград на товарищеский матч с командой Сирии. В состав вошли 23 игрока.

Также в продажу поступили билеты на предстоящую игру.

Расположение национальной сборной после встречи с Брунеем (11:0) покинули 6 футболистов: Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев, Никита Кривцов, Иван Обляков и Фёдор Чалов.

Главный тренер россиян Валерий Карпин прокомментировал:

Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру. Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов. Игорь Дивеев направлен в расположение ЦСКА по медицинским показаниям.

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Все комментарии
Сергей Яценко
Сергей Яценко ответ -Хостинский- (раскрыть)
вчера в 21:55
вообще где - то будет трансляция?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:31
Надо было Чалова оставить и выпустить играть с арабами с первых минут. Пусть потренируется, а то более жалкого зрелища, чем "футбол" в его исполнении в прошедшем матче я давно не видывал. Да и футболом это действо нельзя назвать даже с натяжкой. Так, ногомяч.
9sdw6zs693mn
9sdw6zs693mn
вчера в 20:06
Может люди Волгоград хотели посмотреть....
pomor445
pomor445 ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:49
Не волновать общественность? Может - не смешить?
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 17:41
Завтра матч ФК Краснодар - сб Брунея. Поэтому игроков Быков оставили дома .
112910415
112910415
вчера в 17:09
не обидятся дорогие гости ?
Василий Копатович
Василий Копатович ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 17:06
ну не смотри раз не нравится. в чем проблема то?
particular
particular
вчера в 16:51
Видимо, решили в этот раз не волновать футбольную общественность и обойтись без рекорда результативности...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:47
Мы тоже решили основной состав не выставлять на матчи против соперников? Обиделись? Мстя наша страшнейшая
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:44
Ну всё, теперь даже не знаю как сложно будет !)))
valt134
valt134
вчера в 16:42
Цирк продолжается. Зачем эти никому ненужные матчи? Это что? Очередные Рывки и Прорывы? Ну на . УЯ Козе баян???
TheBoLt
TheBoLt ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:27
Все намного проще, Краснодарцы остаются дома на матч Быков против сборной Брунея. А армейцы для чего покинули сборную - мне неизвестно. Игроки, покинувшие сборную, не самые слабые. Если выбирать по навыку, я бы на месте Карпина избавился бы от других игроков
ABir
ABir
вчера в 16:25
И без них Сирию должны обыгрывать на своем поле даже в товарищеском матче
lotsman
lotsman
вчера в 15:59
Сирия едет без семи игроков (правда потом было сообщение что без четырёх), а наши без шести. Так что всё нормально.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:32
Впятером против одиннадцати сыграют....
Не думаю что крупно уступят...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:28
Объяснение В.Г. логично, и лично у меня к тренеру нет никаких вопросов. Действительно, зачем тащить с собой ораву /балласт/ футболистов, которые в матче принимать участие не будут. Он же уже определил, кто будет играть и выходить на замену, а кто будет сидеть на скамейке.
альсато
альсато ответ Palex (раскрыть)
вчера в 15:23
на счет -не нужна-покажет время!..ну тебе и мне то нужна!..нас (с тобой) уже двое-, а это сила!
зигзаг
зигзаг
вчера в 15:22
слабаки против слабаков
Palex
Palex ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:14
Не должна или не нужна?
fqv2fut3j6hq
fqv2fut3j6hq
вчера в 15:00, ред.
Тяжёло будет оставшимся всего всорокачетвером-то
альсато
альсато ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:56
Никому наша Сборная ничего не должна!..ни в европе, не в других уголках мира!
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:52
Этот отчет ни к чему. И так все понятно.
78fqm8c82zfr
78fqm8c82zfr
вчера в 14:40
Это неважно, в нашей сборной все игроки высочайшего уровня.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 14:36
Короче, Краснодар и ЦСКА (прихватили ещё Чалова) свалили, повысили мастерство и понесли новые знания и навыки в клубы.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:36
Станислав Агкацев, Александр Черников, Никита Кривцов, остаются в Краснодаре на матч местной команды со сборной Брунея. Мусаев боится, что без них его подопечные не справятся с грозными гостями.)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:29
Даже без этой шестерки команда должна побеждать Сирию...и всухую.
Гость
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