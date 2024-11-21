Защитник «Челси» Рис Джеймс получил очередную травму

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что защитник Рис Джеймс пропустит ближайший матч «синих» в АПЛ против «Лестера» из-за травмы.
К сожалению, Рис почувствовал незначительный дискомфорт, и мы не хотим рисковать в этой игре. Надеюсь, он скоро сможет вернуться в строй.
Когда он играет, малейшее его падение и сразу думаю и вот снова. Жаль. А был самым лучшим в своем амплуа.
Очень надеюсь, что это просто дискомфорт, а не продолжение или ухудшение травмы...
Врачи неумелые что ли. Сейчас травматологи такие чудеса творят. А тут.... вернее а в Челси....
Когда он играет, малейшее его падение и сразу думаю и вот снова. Жаль. А был самым лучшим в своем амплуа.
Очень надеюсь, что это просто дискомфорт, а не продолжение или ухудшение травмы...
Врачи неумелые что ли. Сейчас травматологи такие чудеса творят. А тут.... вернее а в Челси....