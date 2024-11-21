Защитник «Челси» Рис Джеймс получил очередную травму

Главный тренер «Челси» сообщил, что защитник пропустит ближайший матч «синих» в АПЛ против «Лестера» из-за травмы.

К сожалению, Рис почувствовал незначительный дискомфорт, и мы не хотим рисковать в этой игре. Надеюсь, он скоро сможет вернуться в строй.