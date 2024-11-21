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Защитник «Челси» Рис Джеймс получил очередную травму

вчера, 15:38

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что защитник Рис Джеймс пропустит ближайший матч «синих» в АПЛ против «Лестера» из-за травмы.

К сожалению, Рис почувствовал незначительный дискомфорт, и мы не хотим рисковать в этой игре. Надеюсь, он скоро сможет вернуться в строй.

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 23:12
И вот снова.
Когда он играет, малейшее его падение и сразу думаю и вот снова. Жаль. А был самым лучшим в своем амплуа.
Очень надеюсь, что это просто дискомфорт, а не продолжение или ухудшение травмы...
Врачи неумелые что ли. Сейчас травматологи такие чудеса творят. А тут.... вернее а в Челси....
Tex
Tex
вчера в 18:06
Уже можно признать неутешительную реальность, а именно, что Джеймс скорее всего так и не раскроет весь своей потенциал из-за бесконечного количества травм
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 16:27
Рис надо есть.. Или.. Рис, надо есть.. Где-то правда.. 🤭
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:40
Да уж! Травматичный игрок конечно!
ne gusta
ne gusta
вчера в 15:40
Ему бы перестать играть в футбол.
Гость
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