Защитник «Реала» Эдер Милитао успешно перенёс операцию на колене.
Напомним, футболист получил повреждение в матче 13-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:0), у игрока диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки правого колена с поражением обоих менисков.
Просто злой рок какой-то. Я такого не помню никогда и ни у кого, чтоб сразу три защитника и вратарь друг за другом с такой травмой (Куртуа, Алаба, Карвахаль, Милитао..).
Последний раз кресты рвал в Реале если не ошибаюсь Хесе. И это было вон как давно.
И это объективная причина того, почему Реал в этом сезоне сдал назад. Плюс интеграция Мбаппе, которая не по плану.
Ну да ладно. Скрестим пальцы хотя бы за Овечкина, надеюсь завтра не услышим такую новость за него.
Просто злой рок какой-то. Я такого не помню никогда и ни у кого, чтоб сразу три защитника и вратарь друг за другом с такой травмой (Куртуа, Алаба, Карвахаль, Милитао..).
Последний раз кресты рвал в Реале если не ошибаюсь Хесе. И это было вон как давно.
И это объективная причина того, почему Реал в этом сезоне сдал назад. Плюс интеграция Мбаппе, которая не по плану.
Ну да ладно. Скрестим пальцы хотя бы за Овечкина, надеюсь завтра не услышим такую новость за него.