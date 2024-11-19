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Милитао успешно перенёс операцию на колене

вчера, 14:24

Защитник «Реала» Эдер Милитао успешно перенёс операцию на колене.

Напомним, футболист получил повреждение в матче 13-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:0), у игрока диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки правого колена с поражением обоих менисков.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 22:37
Успешная операция это уже хорошо. Теперь осталось успешно восстановиться после операции.
Здоровья Милитао!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:55
Очевидно, что Милитао не идеальный защитник. А тут ещё такая травма в самом расцвете сил.
Просто злой рок какой-то. Я такого не помню никогда и ни у кого, чтоб сразу три защитника и вратарь друг за другом с такой травмой (Куртуа, Алаба, Карвахаль, Милитао..).
Последний раз кресты рвал в Реале если не ошибаюсь Хесе. И это было вон как давно.
И это объективная причина того, почему Реал в этом сезоне сдал назад. Плюс интеграция Мбаппе, которая не по плану.

Ну да ладно. Скрестим пальцы хотя бы за Овечкина, надеюсь завтра не услышим такую новость за него.
shur
shur
вчера в 15:32
...дело к тридцатнику идёт, как не вовремя, конечно здоровья и в строй незамедлительно...!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:31
Здоровья Эдеру и терпения!Это пригодится
ne gusta
ne gusta
вчера в 14:52
За 2 сезона 2 кресты, жестко судьба разошелся с ним.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:45
Травма очень серьёзная, желаю скорейшего выздоровления...
Гость
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