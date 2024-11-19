Милитао успешно перенёс операцию на колене

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вчера, 14:24

Защитник «Реала» успешно перенёс операцию на колене.

Напомним, футболист получил повреждение в матче 13-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:0), у игрока диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки правого колена с поражением обоих менисков.