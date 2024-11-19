Де Йонг избежал травмы в сборной Нидерландов

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вчера, 17:05

Полузащитник «Барселоны» досрочно покинул расположение национальной команды по медицинским причинам – он не сыграет в сегодняшнем матче Лиги наций против Боснии и Герцеговины. Перед международной паузой де Йонг получил ушиб голеностопа в матче Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (0:1).

Как сообщает источник, по возвращении в расположение «Барселоны» де Йонгу не потребовалось медицинское обследование. Полузащитник сообщил клубу, что его досрочный отъезд из сборной был мерой предосторожности.

В «Барселоне», в свою очередь, не видят причин для беспокойства о том, что де Йонг испытывает некоторый дискомфорт в голеностопе, поскольку ранее он пропустил около полугода из-за серьезной травмы. Ожидается, что в четверг Френки начнет тренировки в общей группе.