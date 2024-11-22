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Родри о бойкоте «Реала»: «Они мне не звонили, чтобы поздравить»

вчера, 13:40

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о бойкоте «Реалом» церемонии «Золотого мяча».

Не знаю, будут ли они дальше посещать церемонии, это их дело. У них есть на то свои причины, нет нужды об этом больше думать. Они мне не звонили, чтобы поздравить.

Ранее мадридский «Реал» бойкотировал церемонию «Золотого мяча», когда в команде узнали, что трофей выиграет не футболист клуба.

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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 01:04
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 19:06
    Как он достал уже ныть чуть ли не каждый день жалуется что его не поздравели!! Фифа подарила тебе мячик радуйся чего еще тебе надо?? 🤷‍♀️ Не знал что Родри такой нытик но после Зм вскрылась его гнилая натура. 🤮
    112910415
    112910415
    вчера в 18:07
    ладно, проехали
    протон
    протон
    вчера в 17:01
    Полная моя солидарность со сливочными.
    Игрока просто обокрали на ровном месте.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 16:17
    Это не красит Реал,Родри то не причем.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 16:04
    На обиженных воду возят.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 15:13
      shur
      shur
      вчера в 14:56
      ...не звонили, а должны...?!?!
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 14:35
      А это что, обязательно? Получил - носи, только не надо ныть, мало тебе почёта?
      HE ЭгО иСТ
      HE ЭгО иСТ
      вчера в 14:27, ред.
      Они позвонят, когда ты им понадобишься.. 🤭
      allemz
      allemz
      вчера в 13:52
      Бабы базарные...
      2ceweheem7dq
      2ceweheem7dq
      вчера в 13:42
      Они Королевский клуб, они обиделись
      Гость
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