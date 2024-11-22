Родри о бойкоте «Реала»: «Они мне не звонили, чтобы поздравить»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о бойкоте «Реалом» церемонии «Золотого мяча».
Не знаю, будут ли они дальше посещать церемонии, это их дело. У них есть на то свои причины, нет нужды об этом больше думать. Они мне не звонили, чтобы поздравить.
Ранее мадридский «Реал» бойкотировал церемонию «Золотого мяча», когда в команде узнали, что трофей выиграет не футболист клуба.
Игрока просто обокрали на ровном месте.
Игрока просто обокрали на ровном месте.
https://youtu.be/6hvcq1aI9yo?feature=shared