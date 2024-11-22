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Президент ПСЖ: «У нас нет цели выиграть Лигу чемпионов в этом году»

вчера, 11:14

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что победа в Лиге чемпионов не является целью команды.

Копировать «Барселону»? Я не думаю, что мы хотим кого-то копировать. Мы сохраняем свою идентичность. В этом и заключается идентичность ПСЖ. Она исходит от наших молодых игроков. Посмотрите, на каких полях играют наши молодые футболисты. Молодежь знает, как играет первая команда. У нас есть и опытные, и молодые футболисты. Цель не в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов в этом году, а в том, чтобы иметь свой стиль.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 18:50
Да вы и до финала не дойдёте!
AKH
AKH
вчера в 13:00
С енрике вляд ли можно об этом даже мечтать. При такой команде одно импотентное владение. Надеюсь Бавария поможет его выгнать.
2x93xv78acmn
2x93xv78acmn
вчера в 12:37
Ну раз шейхи не требуют, то можно и не выигрывать.
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:28
А даже если бы и была такая цель, разве это что-то поменяло бы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:17
Мбаппе где то смеётся. ПСЖ был шанс выиграть ЛЧ...больше не будет. А стиль это хорошо. Если Энрике останется в Париже гол на три четыре
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:59, ред.
ЛЧ нафиг не нужна ? Верю. Судя по тому, какие у тебя тренеры после ТТ рулят, то кто бы сомневался.
rn23vn6d4m42
rn23vn6d4m42
вчера в 11:32


Мы сохраняем свою идентичность. В этом и заключается идентичность ПСЖ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:26
Да у вас это никогда не получится !)
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