Президент ПСЖ: «У нас нет цели выиграть Лигу чемпионов в этом году»

Президент ПСЖ заявил, что победа в Лиге чемпионов не является целью команды.

Копировать «Барселону»? Я не думаю, что мы хотим кого-то копировать. Мы сохраняем свою идентичность. В этом и заключается идентичность ПСЖ . Она исходит от наших молодых игроков. Посмотрите, на каких полях играют наши молодые футболисты. Молодежь знает, как играет первая команда. У нас есть и опытные, и молодые футболисты. Цель не в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов в этом году, а в том, чтобы иметь свой стиль.