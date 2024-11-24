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Главный тренер «Факела» остался недоволен судейством в матче с «Динамо»

вчера, 20:36
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов остался недоволен судейством в матче 16‑го тура РПЛ с московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:1. Воронежцы отыгрались в компенсированное ко второму тайму время.

Мы понимали, что мы созрели, чтобы с любой командой играть с позиции силы, по крайней мере в домашних играх. Сегодня мы были лучше, создали много моментов. Понятно, что судейские решения не стоит обсуждать, но мне кажется, что мы должны были бить пенальти в первом тайме. Расстроен, что мы не выиграли. Если мы так продолжаем расти, двигаться [вперед]… Наверное, это наш лучший матч на домашней арене, мы показали достойный футбол. «Динамо» хорошо играло, создавало моменты. «Факел» сегодня не дал «Динамо» показать свои лучшие качества. Мы прекрасно готовы физически, мы не дали сопернику дышать. «Факел» сегодня был командой‑звездой.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:11
Да не пожалуй, а он точно был.
8abxv5mu92re
8abxv5mu92re
вчера в 21:10
Ничья с Динамо очень хороший результат, хотя могли и выиграть.
marvy96weuug
marvy96weuug
вчера в 21:00
    Gotlib
    Gotlib
    вчера в 20:50
    Пятибрат сам себя перехвалил. Если бы судья не переборщил со временем и закончил игру вовремя, то результат был бы иной. В таком случае Пятибрат был бы поскромнее в своих высказываниях.
    drug01
    drug01
    вчера в 20:50
    Потеряли очки вот и не доволен???
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 20:49
    Может быть он и прав! Не смотрел матч
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 20:39
    А пенальти, пожалуй, был...
    Гость
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