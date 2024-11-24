Главный тренер «Факела» остался недоволен судейством в матче с «Динамо»

Главный тренер «Факела» остался недоволен судейством в матче 16‑го тура РПЛ с московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:1. Воронежцы отыгрались в компенсированное ко второму тайму время.

Мы понимали, что мы созрели, чтобы с любой командой играть с позиции силы, по крайней мере в домашних играх. Сегодня мы были лучше, создали много моментов. Понятно, что судейские решения не стоит обсуждать, но мне кажется, что мы должны были бить пенальти в первом тайме. Расстроен, что мы не выиграли. Если мы так продолжаем расти, двигаться [вперед]… Наверное, это наш лучший матч на домашней арене, мы показали достойный футбол. «Динамо» хорошо играло, создавало моменты. «Факел» сегодня не дал «Динамо» показать свои лучшие качества. Мы прекрасно готовы физически, мы не дали сопернику дышать. «Факел» сегодня был командой‑звездой.