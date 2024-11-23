Мусаев: «Наши ошибки в том, что пропускаем в быстрых атаках»

Главный тренер «Краснодара» дал комментарий касательно ничьей в матче с «Химками» в РПЛ (2:2).

Сложная игра. Погодные условия сыграли роль, соперник играл дисциплинированно. В подготовке имелись сложности, так как ребята были в сборной. Много выездных игр, тяжело так играть с нашей логистикой.

Ребята хотели побеждать. К сожалению, в концовке не нужно было давать сопернику шансы. Не хочу говорить ничего на эмоциях. Парни отдают все силы. У нас остается три игры, нужно потратить на них все силы. Наши ошибки в том, что пропускаем в быстрых атаках. Сыграли невнимательно.