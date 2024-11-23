Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Мусаев: «Наши ошибки в том, что пропускаем в быстрых атаках»

вчера, 20:45
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий касательно ничьей в матче с «Химками» в РПЛ (2:2).

Сложная игра. Погодные условия сыграли роль, соперник играл дисциплинированно. В подготовке имелись сложности, так как ребята были в сборной. Много выездных игр, тяжело так играть с нашей логистикой.

Ребята хотели побеждать. К сожалению, в концовке не нужно было давать сопернику шансы. Не хочу говорить ничего на эмоциях. Парни отдают все силы. У нас остается три игры, нужно потратить на них все силы. Наши ошибки в том, что пропускаем в быстрых атаках. Сыграли невнимательно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Карпин оценил победу «Ростова» в матче с ЦСКА
Вчера, 17:14
Рулевой «Акрона» заявил, что Дзюба не является играющим тренером
Вчера, 09:57
Карпин о Черданцеве: «Некомпетентные люди начинают делиться вкусовщиной»
22 ноября
Карпин о матче с Медиалигой: «Соберите лучших игроков РПЛ и делайте шоу»
22 ноября
Тюкавин: «В следующем году хотелось бы сыграть с Бразилией»
22 ноября
Дюков: «Сборной России вполне по силам выйти из группы на Евро»
22 ноября
Сортировать
Все комментарии
viv
viv
сегодня в 09:28
«К сожалению, здесь нечему удивляться. «Краснодар» был лучше в этой игре, и должен был забирать свои три очка. Но кто-то решил вмешаться, не случайно второй тур подряд судьи принимают решения не в пользу «быков». Думаю, можно уже поздравить «Зенит» с чемпионством», – сказал Силкин.
ABir
ABir
вчера в 23:09
Из двух в чемпионате оставшихся у Краснодара матчей оба с командами из первой пятерки, хотя матчи и домашние.
z5dew6uf7bzr
z5dew6uf7bzr
вчера в 22:03
Ошибки надо уметь вовремя исправлять,плюс потеря концентрации
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:43
Полностью провалили концовку матча...
drug01
drug01
вчера в 21:37
На ошибках надо учиться и побеждать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 