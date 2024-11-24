Дзюба про интервью «Матч ТВ»: «Я осознавал, что отклик будет большой»

Нападающий «Акрона» сообщил, что его интервью «Матч ТВ» получило широкий общественный резонанс в футбольной среде.

Действительно, очень большой резонанс вызвало интервью «Матч ТВ». Я осознавал, что отклик будет большой, всё‑таки не первый раз уже, но не думал, что настолько. Значит, людям интересно, и всё было не зря. Как я и сказал, буду раз в год говорить на все темы, откровенно отвечать на любые вопросы, которые касаются чего‑либо. Потому что я устал от того, что люди, в том числе в футболе, между собой говорят одно, а на публике стараются оставаться белыми и хорошими. Моя позиция, что критика и попытка достучаться до правды — это и есть прогресс.