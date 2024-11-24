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Дзюба про интервью «Матч ТВ»: «Я осознавал, что отклик будет большой»

вчера, 09:58

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба сообщил, что его интервью «Матч ТВ» получило широкий общественный резонанс в футбольной среде.

Действительно, очень большой резонанс вызвало интервью «Матч ТВ». Я осознавал, что отклик будет большой, всё‑таки не первый раз уже, но не думал, что настолько. Значит, людям интересно, и всё было не зря. Как я и сказал, буду раз в год говорить на все темы, откровенно отвечать на любые вопросы, которые касаются чего‑либо. Потому что я устал от того, что люди, в том числе в футболе, между собой говорят одно, а на публике стараются оставаться белыми и хорошими. Моя позиция, что критика и попытка достучаться до правды — это и есть прогресс.

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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 14:53
Артёмку в студию ! Этот "Феномен " просто создан для матч тв !!! Рейтинги передачи возрастут в разы !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:06
Ничего, кроме самолюбования, я в интервью Артёма не увидел.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 13:00
С воодушевлением ждём рассказа Дзюбинатора о его героической борьбе с карманным змеем.
Как он в гордом одиночестве.........
Зато откровенно
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:56
"Как я и сказал, буду раз в год говорить на все темы" - "Ежегодное послание или прямая линия с Артёмом Дзюбой"...)
lotsman
lotsman
вчера в 11:17
Осознавал, значит болтал намеренно, для откликов или как сейчас говорят - для хайпа. Это ему нравится. В шоу-бизнесе поднаторел, привык к этому хайпу, чтобы к нему внимания больше было.)
Вещий
Вещий
вчера в 10:32, ред.
Такое ощущение что он сам навязывается на интервью.... "ну возьмите меня"...
112910415
112910415
вчера в 10:31
Дэюбе кто-то рассказал, что "любое медийное упоминание, кроме некролога, полезно для раскрутки "...
вот и старается Дзюба !
drug01
drug01
вчера в 10:25
Может всем надо говорить
mj38eew26p8n
mj38eew26p8n
вчера в 10:13
Понять Теребонтия несложно: как футболист он уже практически кончился и никому особо не интересен, как актёр главной и единственной роли в нашумевшем, но уже забываемом потихоньку бестселлере "Секс без дивчины - признак дурачины!" тоже как-то поднадоел, а внимания хочется, он к нему привык как энергетический вампир к эпатажной подпитке. Но время его уже прошло, и людям как-то уже стало практически фиолетово какую именно хрень рукастый прогнал на этот раз, а в том, что именно хрень никто уже давно не сомневается, так как ничего путнего в нём просто нет
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:00
Иными словами Я деревянный И мне всё по хрен
Гость
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