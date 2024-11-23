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Карпин оценил победу «Ростова» в матче с ЦСКА

вчера, 17:14
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе своей команды в матче РПЛ с ЦСКА (2:1).

Первый тайм оценю на троечку, второй — на четверочку. Многие вещи можно было делать лучше.

В конце первого тайма я заругался на своего игрока? Не помню. Надо было играть лучше, но больших проблем не было. В первом тайме надо было улучшить игру с мячом, мяч ходил медленно, и ЦСКА успевал перекрывать зоны в нашей атаке. В перерыве внесли коррективы, когда мы владели мячом. Стали более интенсивно вступать в отбор, провели много времени на чужой половине поля, владели мячом.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:23
Армейцы безвольно провели матч. Поэтому Валера даже с троечкой и четвёрочкой смог переиграть такой ЦСКА.
112910415
112910415
вчера в 19:26
по-эстонски сдержанный ... )
cebdb84rjfw5
cebdb84rjfw5
вчера в 18:58
Карпин, как всегда, прямолинеен и конкретен в своих оценках. Его подход к анализу игры демонстрирует внимание к деталям и стремление к постоянному улучшению. Даже после победы он не скрывает недовольства некоторыми аспектами игры, что говорит о высоких требованиях, которые он предъявляет к команде. Важно отметить, что Карпина беспокоит не только результат, но и качество игры, а это признак хорошего тренера, стремящегося к прогрессу.
Vladimir808
Vladimir808 ответ 4j6r6e9c68me (раскрыть)
вчера в 18:34
5+)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:10
Валера , почти скромняга - это , что то новое...)))
gb4tma5zpc8p
gb4tma5zpc8p
вчера в 17:53
Почаще бы вносил такие коррективы в других матчах.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:46
Три очка в гостях у ЦСКА очень хороший результат
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:32, ред.
Оценка Карпина 3+4=7,хотя на деле 2+5=7...но итог в результате одинаков)))
ABir
ABir
вчера в 17:30
Карпин сдержан на похвалу своим игрокам, но в душе радость от победы переполняет Валерия.
4j6r6e9c68me
4j6r6e9c68me
вчера в 17:28
Валера явно кокетничает про троечку и четвёрочку, а в душе, наверное, рад-радёшенек! Одержать волевую победу над ЦСКА в Москве, да ещё бывшему спартаковцу это точно на пятёрочку, а может быть даже и с плюсиком!
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