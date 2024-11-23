Карпин оценил победу «Ростова» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе своей команды в матче РПЛ с ЦСКА (2:1).
Первый тайм оценю на троечку, второй — на четверочку. Многие вещи можно было делать лучше.
В конце первого тайма я заругался на своего игрока? Не помню. Надо было играть лучше, но больших проблем не было. В первом тайме надо было улучшить игру с мячом, мяч ходил медленно, и ЦСКА успевал перекрывать зоны в нашей атаке. В перерыве внесли коррективы, когда мы владели мячом. Стали более интенсивно вступать в отбор, провели много времени на чужой половине поля, владели мячом.