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Гвардиола ответил на вопрос об исправлении положения в «Манчестер Сити»

вчера, 08:22

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об исправлении ситуации, в которой оказалась команда. «Горожане» потерпели пять поражений подряд во всех турнирах.

Просто верните мне моих игроков... Вы всё увидите! Тяжело, когда приходится играть без четырёх центральных защитников, двух оборонительных полузащитников, лучшего игрока мира — Родри, трёх вингеров. Просто верните мне их — вы увидите настоящий «Ман Сити»!

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Все комментарии
allemz
allemz ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 17:04
Наверняка или вам что-то известно достоверно?
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 12:04
Ничего против МС не имею, но ВОПРОС возник один.

Помню времена, когда яро спорили фанаты Месси и КриРо, кто кому сколько забил и насколько слабым командам забивают хэт-трики и покеры, а в важных матчах теряются.

Но ради справедливости вспомним, сколько множество раз эти два великих футболиста тащили игры в одиночку, даже когда их команды переживали кризисные моменты...

Так вот сам вопрос: Куда подевался Эрлинг Холанд??!

В пяти матчах подряд хотя бы одну, Эрлинг, хотя бы ОДНУ игры затащить в одиночку.. Лучший нападающий мира же?
Ни Эрлинг, ни Килиан, никто другой - не уровни двух ГОАТ-ов своего времени.

А Пеп, однозначно, один из великих и сильнейших в истории футбола, а кризисы бывают у всех. Он оправится и вернется!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 11:18
Дешевые отмазки лысого физрука.👎 Кого этот шарлатан пытатся обмануть?? 🤥 Кроме родри все в строю. Я проверил последний состав против Тотенхема: Эдерсон-Аканжи-Гвардиол-Стоунз-Уокер-Льюис-Гюндоган-Силва-Фоден-Савио-Холанд все игроки основные!! На замену вышли Аке, Грилиш и КДБ это тоже мощное уселенее!! А Нуньеш которого Гвардиола купил за 60 лямов у него лавку полирует!! Вот у Реала реальные проблемы с сотсавом но Анчелотти не ноет а выходит из ситуации из Кастильи привлек игроков и передвинул их по позициям. Тут сразу видно кто настоящий тренер а кто шарлатан!! 🤡
2x6c223yphg6
2x6c223yphg6
вчера в 11:18
В такой команде с таким тренером эти проблемы временные.
3ms3tgg7uqkv
3ms3tgg7uqkv
вчера в 10:38
Пять поражений подряд - это явный перебор. Такого просто не могло случиться.
egj98668pe5j
egj98668pe5j
вчера в 09:31
Дали ему приказ,слить 7 матчей подряд,он и выполняет,все игры идут ,так как скажет старик Хоттабыч. Вся правда в байдеке старика
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:30
Проблемы есть , но на то ты и тренер чтобы постараться решить их! Я так думаю
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:24
Раньше говорили, мансити будет побеждать, даже если потеряет ключевых игроков как Родри или де Брюйне.. что у команды две равноценных состава. Вроде так. Но не забываем, что возраст берет свое. Плюс мотивация упала. Надо свежую кровь. По всей линии , включаю вратаря
kthxtx4mw9s9
kthxtx4mw9s9
вчера в 09:23
У Пепа есть весомые доводы, пошла чёрная полоса
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:17, ред.
Ну вот и подтвердилось то, о чем многие так долго говорили, и что так яростно отрицали фанаты Гвардиола. Тепличный тренер, который умеет показывать результат только в идеальных условиях. И вот вам доказательство на лицо, при малейших трудностях провалился с треском. А теперь начинаются жалкие оправдания и нытьё. Какие ещё четыре защитника, два полузащитника, Родри и три вингера? На игру с Тоттенхэмом Ман Сити выходил всего с пятью игроками в лазарете, а этот с перепугу десятерых придумал)). Реал в прошлом сезоне с намного большими проблемами в составе выиграл Ла Лигу и ЛЧ, а этот "мега-тренер" слился при первых же трудностях.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:12
Сегодняшний матч в лиге чемпионов покажет. А наш Семак не плачет как ты !))
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:42
Это как в "бородатом" анекдоте - "Пеп с такими игроками и я смогу, а ты без них попробуй"...)
112910415
112910415
вчера в 08:39
то есть серия будет продолжаться ?!
Scorp689
Scorp689
вчера в 08:35
Не нужно оправдываться... Там наверняка два полноценных состава...
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