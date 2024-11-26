Гвардиола ответил на вопрос об исправлении положения в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об исправлении ситуации, в которой оказалась команда. «Горожане» потерпели пять поражений подряд во всех турнирах.
Просто верните мне моих игроков... Вы всё увидите! Тяжело, когда приходится играть без четырёх центральных защитников, двух оборонительных полузащитников, лучшего игрока мира — Родри, трёх вингеров. Просто верните мне их — вы увидите настоящий «Ман Сити»!
Помню времена, когда яро спорили фанаты Месси и КриРо, кто кому сколько забил и насколько слабым командам забивают хэт-трики и покеры, а в важных матчах теряются.
Но ради справедливости вспомним, сколько множество раз эти два великих футболиста тащили игры в одиночку, даже когда их команды переживали кризисные моменты...
Так вот сам вопрос: Куда подевался Эрлинг Холанд??!
В пяти матчах подряд хотя бы одну, Эрлинг, хотя бы ОДНУ игры затащить в одиночку.. Лучший нападающий мира же?
Ни Эрлинг, ни Килиан, никто другой - не уровни двух ГОАТ-ов своего времени.
А Пеп, однозначно, один из великих и сильнейших в истории футбола, а кризисы бывают у всех. Он оправится и вернется!
Помню времена, когда яро спорили фанаты Месси и КриРо, кто кому сколько забил и насколько слабым командам забивают хэт-трики и покеры, а в важных матчах теряются.
Но ради справедливости вспомним, сколько множество раз эти два великих футболиста тащили игры в одиночку, даже когда их команды переживали кризисные моменты...
Так вот сам вопрос: Куда подевался Эрлинг Холанд??!
В пяти матчах подряд хотя бы одну, Эрлинг, хотя бы ОДНУ игры затащить в одиночку.. Лучший нападающий мира же?
Ни Эрлинг, ни Килиан, никто другой - не уровни двух ГОАТ-ов своего времени.
А Пеп, однозначно, один из великих и сильнейших в истории футбола, а кризисы бывают у всех. Он оправится и вернется!