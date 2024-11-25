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Винисиус пропустит ближайшие матчи «Реала»

вчера, 15:15

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор пропустит примерно три недели из-за мышечной травмы. Таким образом, Винисиус не поможет «сливочным» в двух играх Лиги чемпионов (против «Ливерпуля» и «Аталанты») и четырёх матчах Ла Лиги.

Медицинский штаб «Реала» постарается сделать всё, чтобы 24-летний вингер восстановился ко второй половине декабря.

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Все комментарии
Guankin
Guankin
вчера в 23:03
В принципе ничего страшного, в этом сезоне шансы на титулы у Реала малы с учетом всех травм, поиграет кто-нибудь из резерва.
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:14
Это самая большая потеря Реала, за весь сезон. Особенно , с Ливерпулем. Но , это шанс для Мбаппе показать себя слева но и разбор полетов для Анчи. При играющем Вини, Килиан не показал весь свой арсенал . Но, сейчас его позиция будет свободна. Как говорится, карты в руки. И без ущерба для клуба
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:22
...да и ещё раз ДА...!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:19
Некоторые пользователи пишут, что не вОвремя, а я считаю наоборот. Есть теперь где Мбаппе развернуться.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 17:20
"Валера настало твоё время" потирая ноги подумал черепандий
ne gusta
ne gusta
вчера в 17:17
Атлетиком матч будет сложшейшим.
shur
shur
вчера в 17:00, ред.
...я только о Сафонове версию поднимал, что великолепный шанс проявить себя пока напарник с травмой! Вот оно,здесь и сейчас,плиз,
ЛЕВЫЙ КРАЙ полностью Мбаппе,да ещё в Лиге Чемпионов,шанс укрепить и показать себя в конце концов!!!
112910415
112910415
вчера в 16:51
очень не вовремя
shlomo
shlomo
вчера в 16:13
Не вовремя он вылетел из строя.... здоровья ему.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:33
В общей сложности 6 игр! Многовато!Потеря для Реала! Здоровья "борцу с расизмом"!
амурец
амурец
вчера в 15:23
Поглядим
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