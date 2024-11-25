Винисиус пропустит ближайшие матчи «Реала»

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вчера, 15:15

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии пропустит примерно три недели из-за мышечной травмы. Таким образом, Винисиус не поможет «сливочным» в двух играх Лиги чемпионов (против «Ливерпуля» и «Аталанты») и четырёх матчах Ла Лиги.

Медицинский штаб «Реала» постарается сделать всё, чтобы 24-летний вингер восстановился ко второй половине декабря.