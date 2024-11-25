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Флик рассказал, когда Ямаль появится на поле после травмы

вчера, 17:24
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб БрестБрест23:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии травмированного нападающего Ламина Ямаля перед матчем общего этапа Лиги чемпионов против «Бреста».

Думаю, против «Бреста» будет последняя игра, которую он пропустит из-за травмы. Есть вариант, что он сыграет в субботу против «Лас-Пальмаса», но нам придется подождать.

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Все комментарии
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 20:07
Ямаль может переплюнуть Месси...Поживём-увидим
shur
shur
вчера в 17:51, ред.
... покажите нам свою силу без подростающего поколения, иначе
наступит зависимость Барсы от вундеркинда,а это сами понимаете,
шаткая позиция! Конечно здоровья парню! Ну разве не ангелочек?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:33
Этот соперник должен быть по плечу...
Гость
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