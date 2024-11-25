Флик рассказал, когда Ямаль появится на поле после травмы

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии травмированного нападающего Ламина Ямаля перед матчем общего этапа Лиги чемпионов против «Бреста».
Думаю, против «Бреста» будет последняя игра, которую он пропустит из-за травмы. Есть вариант, что он сыграет в субботу против «Лас-Пальмаса», но нам придется подождать.
наступит зависимость Барсы от вундеркинда,а это сами понимаете,
шаткая позиция! Конечно здоровья парню! Ну разве не ангелочек?!
наступит зависимость Барсы от вундеркинда,а это сами понимаете,
шаткая позиция! Конечно здоровья парню! Ну разве не ангелочек?!