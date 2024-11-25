Флик рассказал, когда Ямаль появится на поле после травмы

Главный тренер «Барселоны» рассказал о состоянии травмированного нападающего перед матчем общего этапа Лиги чемпионов против «Бреста».

Думаю, против «Бреста» будет последняя игра, которую он пропустит из-за травмы. Есть вариант, что он сыграет в субботу против «Лас-Пальмаса», но нам придется подождать.