«Интер» с минимальным счётом одолел «РБ Лейпциг» в игре Лиги чемпионов

«Интер» одержал победу над «РБ Лейпциг» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0).
На 27-й минуте случился автогол Кастелло Люкеба.
«Интер» лидирует в турнире (13 очков). «РБ Лейпциг» идёт в нижней части таблицы (0 баллов).
|Интер1 : 0РБ Лейпциг
|Матч завершен
«Интер» одержал победу над «РБ Лейпциг» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0).
На 27-й минуте случился автогол Кастелло Люкеба.
«Интер» лидирует в турнире (13 очков). «РБ Лейпциг» идёт в нижней части таблицы (0 баллов).
В этой лиги чемпионов Интер не пропустил ни разу!
В этой лиги чемпионов Интер не пропустил ни разу!