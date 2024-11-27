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«Интер» с минимальным счётом одолел «РБ Лейпциг» в игре Лиги чемпионов

сегодня, 00:55
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Интер» одержал победу над «РБ Лейпциг» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0).

На 27-й минуте случился автогол Кастелло Люкеба.

«Интер» лидирует в турнире (13 очков). «РБ Лейпциг» идёт в нижней части таблицы (0 баллов).

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 07:05
После 4 или 5 забитых в предыдущих играх, в следующих матчах голы даются с большим трудом , напрягает эта ситуевина. 1й тайм хорош а 2й вот так себе , но главное победа! У немцев Опенда понравился , в одиночку наших оборонцев на карточки усадил) В этой ЛЧ в графе пропущенные у Интера 0 , это хорошо) Готовимся к Фио. Интеристы с победой ! ;-)
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 06:20
Всех Интеристов с победой!
В этой лиги чемпионов Интер не пропустил ни разу!
Dante_10
Dante_10
сегодня в 01:07
Здесь всё ожидаемо.
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