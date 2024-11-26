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Мирзов: «За Франка Артигу всегда хочется биться и играть»

вчера, 15:47

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о главном тренере подмосковного клуба Франке Артиге.

С ним очень приятно работать. Человек понимает футбол, не ставит какой-то автобус, заставляя просто бить вперед. Да и сам по себе он человек хороший. Понятно, что у кого-нибудь может не хватать чего-либо в футбольном плане, но все равно на первый план всегда выходит человеческий фактор, а он — это тот человек, за которого всегда хочется биться и играть. Он добрый, позитивный, открытый, а с таким человеком всегда приятно работать.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:39
ну нормально, тогда не пропадут
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:44
Мирзов: «За Франка Артигу всегда хочется биться и играть»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394085/mirzov-reziuan-himki 26.11.2024

- Это, конечно, похвально... Но!
- "Биться и играть" надо всегда!
- За свой клуб!
- За своих болельщиков!
- За своих друзей-товарищей по клубу!

- А не только за одного конкретного чувака, пусть он даже и главный тренер...
ay39yn5bver8
ay39yn5bver8
вчера в 17:33
Очень хорошо, когда игроки едины с тренером, а успех придет.
ne gusta
ne gusta
вчера в 16:56
Такое приятно слышать любому тренеру.
lotsman
lotsman
вчера в 16:03
Биться и играть.......... и хорошо бы ещё и выигрывать.)
Гость
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