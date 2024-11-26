Мирзов: «За Франка Артигу всегда хочется биться и играть»

Полузащитник «Химок» высказался о главном тренере подмосковного клуба .

С ним очень приятно работать. Человек понимает футбол, не ставит какой-то автобус, заставляя просто бить вперед. Да и сам по себе он человек хороший. Понятно, что у кого-нибудь может не хватать чего-либо в футбольном плане, но все равно на первый план всегда выходит человеческий фактор, а он — это тот человек, за которого всегда хочется биться и играть. Он добрый, позитивный, открытый, а с таким человеком всегда приятно работать.