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Барко: «У „Спартака“ лучшие игроки в России, мы можем догнать „Зенит“»

вчера, 11:36

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко заявил, что московский клуб может догнать «Зенит».

Да, мы можем догнать «Зенит». Да. Нужно продолжать играть в том же духе, как с «Локомотивом», и зарабатывать свои очки. Лучшие игроки в России у нас, в «Спартаке».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:59
Я не ем грибы- тяжелая еда. Зенит отдельная история? Впрочем, да, история действительно отдельная- после проекта Газпрома... Но поверь мне, никто против Зенита, как в последний раз не играет- много чести. Вы не Реал и не МС.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:44
Да не про Зенит речь...
Нет в том лесу грибы ищете...
Зенит это отдельная история...против Зенита все играют как в последний раз...так уж принято...
rahmiddin
rahmiddin
вчера в 22:14
    Просто пенсионер
    Просто пенсионер
    вчера в 21:16
    Ну ничего нового для Спартака и его болел. Пара удачных игр - и мы чемпионы. потом пара провальных , и кричалка для тренера про чемодан и вокзал. А сколько тренеров сменилось в Спартаке за последнею четверть века? И не сосчитать...
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:50
    А Зенит, ваще, с таким Локо с трудом отполз...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:37
    Почему он этого не говорил 2 месяца назад...когда влетели Локо 1:3 ???
    Того и гляди кино вздумают снять...про победу над явно не лучшим Локомотивом...)))
    Вон Химки спокойно себе обыграли Локомотив...и ни карнавала ни интервью бесконечных...всё чинно и благородно....
    А Барко по одной игре уже определил лучшую команду лиги....хотя для этого есть таблица первенства....
    Фил Кио
    Фил Кио
    вчера в 20:28
    Учится у своего президента нести бред.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 20:12
    Бесполезно!!!, если не Зенит то Краснодар забодает или затопчет вас!
    valt134
    valt134
    вчера в 19:39
    Ну вот… И Этот «подсел» на легкий наркотик.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 17:41
    лысый клоун не знает как из Облякова Зидана сделать, вот там вам надо считать процентовку и она там существенная.
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 17:30
    Барко: «У „Спартака“ лучшие игроки в России, мы можем догнать „Зенит“»
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394066/barko-esekel-zenit 26.11.2024

    - "И тут Остапа понесло..."
    - Догнать и обогнать Зенит может каждый, кто, наконец-то, начнёт играть в футбол! (Краснодар - яркий тому пример!) А не просто катать мяч поперёк поля и назад.., надеясь на "милость" судьи. Левые пенальти, левые красные карточки сопернику, и т.п.
    - А вот на счёт "лучших игроков в России", якобы собранных в Спартаке, я бы поспорил...
    djo11
    djo11
    вчера в 17:21
    я болельщик ЦСКА прямо говорю у Спартака сейчас самая интересная команда в премьер лиги и если они не будут тупить то вполне могут взять чемпионство,это честно
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 15:39
    Чья бы корова мычала!..
    cwythej847vx
    cwythej847vx
    вчера в 15:35
    Кто-то в спартаке много много лет всегда говорит подобное, но толку то.
    альсато
    альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 15:33
    нууу...вот и клоун заговорил!...нууу у него алиби-он 25%)))))...ничего личного!
    альсато
    альсато
    вчера в 15:30
    Догнать Зенит можно!...Нуу вот перегнать-черта с два!!!)))))
    leopiterrspb58
    leopiterrspb58
    вчера в 15:06
    Старая песня о главном.......
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 14:40
    Подскажите господину Барко, что самая крутая компания у нас это "Газпром"!
    Кроме того, в России с уважением относятся к знаменательным датам, юбилеям...
    Отсюда вытекает:
    "Как не бывает дыма без огня и без пожара, так не проходит юбилей без юбиляра"!
    А юбиляра надо что сделать? Правильно - поздравить и преподнести подарок...!
    И наши очень ответственные футболисты это сделают и прочь сомнения!
    Вот например, грянул юбилей у спартаковца Никиты Павловича и команда ФК "Спартак" выкатила чемпионство...!
    В общем...., аршин в руки Барко...))
    adekvat
    adekvat
    вчера в 14:33
    Хотеть не вредно, все хотят. А вот сделать это другое дело.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 14:26
    Догнать можно, если Зенит будет проигрывать матчи. Но пока такая вероятность не просматривается. Значит прийдётся долго догонять.
    45tcqpd85vg2
    45tcqpd85vg2
    вчера в 13:46
    Лучшие игроки сидят в баре и пиво с кальяном хлещат
    shur
    shur
    вчера в 13:45
    ...а он подписал какой нибудь контракт о не выполнение разных заявлений,материально...?! Конечно нет, бла-бла-бла!!!
    4RT
    4RT
    вчера в 13:33
    Не сможете,у вас Путина нет
    Egorium19
    Egorium19
    вчера в 13:27
    Всё решит игра с Краснодаром, там видно будет на что способны лучшие игроки.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:26
    Отличительная черта спартаковцев - после удачной игры они начинают праздновать победу в чемпионате. Этот мальчик тоже заразился спартаковским вирусом.)
    6g8w6szghy9a
    6g8w6szghy9a
    вчера в 13:24
    Хотеть мочь не вредно, только нужно силы распределить.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 13:24
    вы завтра для начала Ростов пройдите в кубке, болтаны
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:23
    В народной яркие победы чередуются с унылыми поражениями от аутсайдеров. И тогда уже другие разговоры. "Тренер, игроки - чемодан, вокзал, домой!" Правда, больше со стороны фанов и ИКСпертов, но это смысла не меняет. Сейчас будет эйфория, игроки нагородят лишнего. Лишь бы потом заднюю не пришлось включать...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 13:21
    Вова, все это так, но Барко забывает, что у Зеиита юбилей. А значит вариант всего один. Какой ? Сам понимаешь.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 13:21
    У Спартака лучший тренер в лиге.
    Станкович сильнее труса Семака, у которого игроки деградируют.
    Гость
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