Барко: «У „Спартака“ лучшие игроки в России, мы можем догнать „Зенит“»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко заявил, что московский клуб может догнать «Зенит».
Да, мы можем догнать «Зенит». Да. Нужно продолжать играть в том же духе, как с «Локомотивом», и зарабатывать свои очки. Лучшие игроки в России у нас, в «Спартаке».
От всей души желаю Спартаку догнать Зенит и перегнать, только делать это надо молча и меньше орать... Победа над Локо вскружила голову? Ничего не имею против, но предстоит серьезный экзамен в Краснодаре, вот, он и даст ответ на многие вопросы, в том числе, и по поводу чемпионства... С огромным нетерпением жду и предвкушаю игру команд, которым открыто симпатизирую и желаю Удачи!!!!!!! Не подведите, Друзья!!!!!!!
Встречаются, две самые играющие команды в лиге, а значит- жду интересной и бескомпромиссной игры!!!!!!!
От всей души желаю Спартаку догнать Зенит и перегнать, только делать это надо молча и меньше орать... Победа над Локо вскружила голову? Ничего не имею против, но предстоит серьезный экзамен в Краснодаре, вот, он и даст ответ на многие вопросы, в том числе, и по поводу чемпионства... С огромным нетерпением жду и предвкушаю игру команд, которым открыто симпатизирую и желаю Удачи!!!!!!! Не подведите, Друзья!!!!!!!
Встречаются, две самые играющие команды в лиге, а значит- жду интересной и бескомпромиссной игры!!!!!!!
Кроме того, в России с уважением относятся к знаменательным датам, юбилеям...
Отсюда вытекает:
"Как не бывает дыма без огня и без пожара, так не проходит юбилей без юбиляра"!
А юбиляра надо что сделать? Правильно - поздравить и преподнести подарок...!
И наши очень ответственные футболисты это сделают и прочь сомнения!
Вот например, грянул юбилей у спартаковца Никиты Павловича и команда ФК "Спартак" выкатила чемпионство...!
В общем...., аршин в руки Барко...))
Кроме того, в России с уважением относятся к знаменательным датам, юбилеям...
Отсюда вытекает:
"Как не бывает дыма без огня и без пожара, так не проходит юбилей без юбиляра"!
А юбиляра надо что сделать? Правильно - поздравить и преподнести подарок...!
И наши очень ответственные футболисты это сделают и прочь сомнения!
Вот например, грянул юбилей у спартаковца Никиты Павловича и команда ФК "Спартак" выкатила чемпионство...!
В общем...., аршин в руки Барко...))