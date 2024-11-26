Барко: «У „Спартака“ лучшие игроки в России, мы можем догнать „Зенит“»

Полузащитник «Спартака» заявил, что московский клуб может догнать «Зенит».

Да, мы можем догнать «Зенит». Да. Нужно продолжать играть в том же духе, как с «Локомотивом», и зарабатывать свои очки. Лучшие игроки в России у нас, в «Спартаке».