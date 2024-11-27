Ерохин хочет продолжить выступления в составе сборной России

35-летний футболист «Зенита» признался, что ещё хочет сыграть за сборную России.

Я бы хотел ещё сыграть за сборную, но тренер говорит, что не может вызвать всех, кто хочет. Поэтому, конечно, когда есть матчи, наверное, тренер смотрит на ребят, кто в перспективе будет защищать цвета сборной, когда сборную допустят к официальным соревнованиям. Все, что от меня требуется, стараюсь в клубе выполнять, а остальное уже в компетенции главного тренера.