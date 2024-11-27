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Ерохин хочет продолжить выступления в составе сборной России

вчера, 10:48

35-летний футболист «Зенита» Александр Ерохин признался, что ещё хочет сыграть за сборную России.

Я бы хотел ещё сыграть за сборную, но тренер говорит, что не может вызвать всех, кто хочет. Поэтому, конечно, когда есть матчи, наверное, тренер смотрит на ребят, кто в перспективе будет защищать цвета сборной, когда сборную допустят к официальным соревнованиям. Все, что от меня требуется, стараюсь в клубе выполнять, а остальное уже в компетенции главного тренера.

В составе «Зенита» 35-летний хавбек выступает с июня 2017 года. Действующий контракт Ерохина с командой из Северной столицы рассчитан до конца июня 2025 года.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:05
Слишком уж много качественных игроков в РПЛ, всех не вызовешь и сборная не резиновая!
nubom
nubom
вчера в 18:19
На игры с командами типа Кубы и Бурунди в сборную надо приглашать игроков исключительно по их желанию. Зрелищность матчей от этого только выиграет...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:55
Еще может поиграть и в сборной.
112910415
112910415
вчера в 12:53
не возьмёт Валера !
раз уж придумал, что стариков решили не вызывать ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:31
Карпин придумал не вызывать возрастных игроков в сборную лишь ради того, чтобы было основание не пустить в нее человека по фамилии Дзюба... Просто у нынешнего главного тренера слишком больное самолюбие... При чем же тут Ерохин - футболист несомненно высокого уровня? Вот и я говорю, что не при чем... Может пора уже прекратить этот сомнителъный эксперимент под названием "Карпин"? Ведь он вредит российскому футболу...
3evqp6fzkqxw
3evqp6fzkqxw
вчера в 11:09
Для сборной самый лучший игрок на замену.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:06
Тут уже выбор за Карпиным, но он предпочитает лишнего вратаря взять сборную, чем ветерана...
shlomo
shlomo
вчера в 11:02
Саня игру не портит.... и думаю что еще сумеет сыграть за сборную...
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:50
Ерохин сильнее многих молодых...
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