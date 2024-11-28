«Химки» должны 4 млн рублей поставщику продуктов питания

Футбольный клуб «Химки» задолжал 4 млн рублей поставщикам еды.
Московский предприниматель Александр Рожков сотрудничал с клубом пять лет, но в последний год перестал получать оплату.
Источник утверждает, что срок, когда «Химки» должны были оплатить услуги, давно истек — предприниматель подал на клуб в суд. В «Химках» отказались комментировать ситуацию.
18 ноября сообщалось, что подмосковный клуб не выплачивает зарплату два месяца.
После 16 туров чемпионата России «Химки» с 13 баллами расположились на 13-й строчке в турнирной таблице.