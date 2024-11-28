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«Химки» должны 4 млн рублей поставщику продуктов питания

вчера, 11:30

Футбольный клуб «Химки» задолжал 4 млн рублей поставщикам еды.

Московский предприниматель Александр Рожков сотрудничал с клубом пять лет, но в последний год перестал получать оплату.

Источник утверждает, что срок, когда «Химки» должны были оплатить услуги, давно истек — предприниматель подал на клуб в суд. В «Химках» отказались комментировать ситуацию.

18 ноября сообщалось, что подмосковный клуб не выплачивает зарплату два месяца.

После 16 туров чемпионата России «Химки» с 13 баллами расположились на 13-й строчке в турнирной таблице.

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Все комментарии
6r7b6sk7pvu7
6r7b6sk7pvu7
вчера в 12:22, ред.
Надо перечитать Ильфа и Петрова и срочно садиться на диету, если не хотите обратно в пердив!
guzcd49ugy87
guzcd49ugy87
вчера в 12:09
Питаться нужно по средствам.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:58
Интересно кому нужен клуб, который не может заплатить за еду? А ведь в штате есть люди, ответственные за добывание денег... Зачем они вообще, если за всё рассчитывается Правительство Московской области? Может пора отрезать Химки от бюджетного финансирования? Зачем содержать футбольный клуб, у которого даже нет болельщиков? Есть более актуальные вопросы, которые можно решать за бюджетные деньги.
ewhmavu3bub3
ewhmavu3bub3
вчера в 11:54
Спартак должен все оплатить.
drug01
drug01
вчера в 11:40
Так играть хорошо нельзя с такими долгами...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:32
Получается в долг, "под запись" едят...)
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