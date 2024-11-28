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Челси" переиграл «Хайденхайм» в поединке Лиги конференций

вчера, 22:42
ХайденхаймЛоготип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)0 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Хайденхайм» проиграл «Челси» в 4-м туре Лиги конференций.

Кристофер Нкунку забил на 51-й минуте, Михаил Мудрик отличился на 86-й. У «синих» на 90+7-й за вторую желтую карточку с поля был удален Чезаре Казадеи.

«Хайденхайм» и «Челси» находятся в группе лидеров общей таблицы.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:51
Ай да Мудрик, ай да сукин кот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Красавчик ты мой дорогой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Давай, Миха- дави их всех, докажи, что ты ЛУЧШИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И пусть все твои недруги заткнутся, навсегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всегда в тебя верил и верить буду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:48
думаю, Челси всерьез нацелен на ЛК ))
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 23:22
...где то на далёкой Чукотке....!
drug01
drug01
вчера в 22:59
С хорошей игрой Челси! Так продолжать играть!
azkan
azkan
вчера в 22:54, ред.
С победой Челси!
Как и ожидал, Хайденхайм оказался крепким орешком для второго состава Челси.
Хорошо бились. Имели маленькие шансы. Но класс игроков синих все таки свое сказал.
Нкунку и Мудрик (классно пробил в девятку) забили. А вот Казадеи удалился не кстати. У него и так игрового времени мало. А теперь пропустит следующую игру в Астане.
Хорошая и нужная победа. По моему если Челси победит в ЛК то станет первым клубом победившем во всех соревнованиях Европы по футболу.
Гость
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