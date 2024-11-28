Челси" переиграл «Хайденхайм» в поединке Лиги конференций

«Хайденхайм» проиграл «Челси» в 4-м туре Лиги конференций.
Кристофер Нкунку забил на 51-й минуте, Михаил Мудрик отличился на 86-й. У «синих» на 90+7-й за вторую желтую карточку с поля был удален Чезаре Казадеи.
«Хайденхайм» и «Челси» находятся в группе лидеров общей таблицы.
Как и ожидал, Хайденхайм оказался крепким орешком для второго состава Челси.
Хорошо бились. Имели маленькие шансы. Но класс игроков синих все таки свое сказал.
Нкунку и Мудрик (классно пробил в девятку) забили. А вот Казадеи удалился не кстати. У него и так игрового времени мало. А теперь пропустит следующую игру в Астане.
Хорошая и нужная победа. По моему если Челси победит в ЛК то станет первым клубом победившем во всех соревнованиях Европы по футболу.
Как и ожидал, Хайденхайм оказался крепким орешком для второго состава Челси.
Хорошо бились. Имели маленькие шансы. Но класс игроков синих все таки свое сказал.
Нкунку и Мудрик (классно пробил в девятку) забили. А вот Казадеи удалился не кстати. У него и так игрового времени мало. А теперь пропустит следующую игру в Астане.
Хорошая и нужная победа. По моему если Челси победит в ЛК то станет первым клубом победившем во всех соревнованиях Европы по футболу.