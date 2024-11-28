Челси" переиграл «Хайденхайм» в поединке Лиги конференций

1732822968

вчера, 22:42

«Хайденхайм» проиграл «Челси» в 4-м туре Лиги конференций.

Кристофер Нкунку забил на 51-й минуте, Михаил Мудрик отличился на 86-й. У «синих» на 90+7-й за вторую желтую карточку с поля был удален Чезаре Казадеи.

«Хайденхайм» и «Челси» находятся в группе лидеров общей таблицы.