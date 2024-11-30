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«Краснодар» стал чемпионом Юношеской футбольной лиги 3

сегодня, 12:29

«Краснодар» стал победителем Юношеской футбольной лиги 3 сезона 2024.

В заключительном туре команда 2009 года рождения одержала победу над московским «Локомотивом» со счётом 4:2.

Этот сезон был для «быков» дебютным в турнире.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 16:18
Да, что-то в этом есть!!!!!!! Да будет так!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:10
...малой кровью, от мало до велика, мал золотник-да дорог,
и мал и стар....!!! Напутствия в догонку, с победой росточки малые!!!
2v32pmjtw2a9
2v32pmjtw2a9
сегодня в 14:47
И потом куда они деваются....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:21
Молодцы ребятушки Бычки !!!
Capral
Capral
сегодня в 12:34
Молодцы!!!!!!! Теперь бы ещё и на взрослом уровне поддержать почин молодых и всё было бы з.......ь!!!!!!! От всей души желаю Краснодару повторить Успех юношей!!!!!!!
Гость
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