«Краснодар» стал чемпионом Юношеской футбольной лиги 3

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сегодня, 12:29

«Краснодар» стал победителем Юношеской футбольной лиги 3 сезона 2024.

В заключительном туре команда 2009 года рождения одержала победу над московским «Локомотивом» со счётом 4:2.

Этот сезон был для «быков» дебютным в турнире.