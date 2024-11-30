«Краснодар» стал чемпионом Юношеской футбольной лиги 3

«Краснодар» стал победителем Юношеской футбольной лиги 3 сезона 2024.
В заключительном туре команда 2009 года рождения одержала победу над московским «Локомотивом» со счётом 4:2.
Этот сезон был для «быков» дебютным в турнире.
«Краснодар» стал победителем Юношеской футбольной лиги 3 сезона 2024.
В заключительном туре команда 2009 года рождения одержала победу над московским «Локомотивом» со счётом 4:2.
Этот сезон был для «быков» дебютным в турнире.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
и мал и стар....!!! Напутствия в догонку, с победой росточки малые!!!
и мал и стар....!!! Напутствия в догонку, с победой росточки малые!!!