Названы главные претенденты на подписание Де Брюйне летом

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вчера, 19:08

Стали известны возможные варианты развития карьеры полузащитника «Манчестер Сити» .

Существует вероятность, что бельгиец подпишет новый контракт с «горожанами» или продолжит карьеру в МЛС . Также у хавбека есть предложения из Саудовской Аравии, однако сначала нужно убедить его в переходе.

«Аль-Хиляль» вряд ли будет подписывать Де Брюйне, потому что главной целью клуба является из «Ливерпуля». Поэтому основными претендентами на подписание Кевина являются «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия».