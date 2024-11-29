Названы главные претенденты на подписание Де Брюйне летом

Стали известны возможные варианты развития карьеры полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.
Существует вероятность, что бельгиец подпишет новый контракт с «горожанами» или продолжит карьеру в МЛС. Также у хавбека есть предложения из Саудовской Аравии, однако сначала нужно убедить его в переходе.
«Аль-Хиляль» вряд ли будет подписывать Де Брюйне, потому что главной целью клуба является Мохамед Салах из «Ливерпуля». Поэтому основными претендентами на подписание Кевина являются «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия».
Жаль конечно, но время свое берет, и время КДБ в большом футболе уже на закать....как по мне это один из шикарнейших игроков десятилетия на своей позиции. Таких игроков действительно трудно заменить, но в Сити видят Вирца как замена КБД! Вариант интересный, но борьба за игрока будет серьезной, так как на него имеют взгляды Мадридский Реал и Мюнхенская Бавария!
Жаль конечно, но время свое берет, и время КДБ в большом футболе уже на закать....как по мне это один из шикарнейших игроков десятилетия на своей позиции. Таких игроков действительно трудно заменить, но в Сити видят Вирца как замена КБД! Вариант интересный, но борьба за игрока будет серьезной, так как на него имеют взгляды Мадридский Реал и Мюнхенская Бавария!
Согласен конечно, футбольный век не вечен, когдато и заканчивать пора. Но вот, приведу сравнение, возможно и не очень корректное, с О.В.Блохиным. Ну так вот, когда Блохе стукнуло, как Де Брюйне 33, он, из самого быстрого нападающего советского футболе переквалифицировался в распасовщика, да еще как, и играл до 36лет!!! То-есть, бельгиец, на мой взгляд, вполне еще может поиграть в АПЛ- это не возраст. Конечно, Вам Дружище, АПЛ ближе и роднее, чем мне, и Вы, конечно, больше меня знаете и видите. Поэтому, Вам видней, разумеется))).
Что касается Вирца, то на мой взгляд, он не потянет МС- ни по возрасту, ни по мастерству. Футбол Алонсо очень простой и предсказуемый- это не футбол Гварда. Футбол Алонсо- очень интенсивный и очень прессингующий, а сам Вирц, как игрок, еще не созрел в полной мере для МС. Он потеряется в этом футболе. Я конечно могу ошибаться, но думаю, вариант с Вирцом, на сегодняшний день не актуален... Вирц, так же похож на Де Брюйне- как котёнок на льва.
Вам, Дружище- Здоровья, и конечно- радости от Вашего Арсенала, с победой которого, в недавней ЛЧ, я Вас, от всей души и поздравляю!!!!!!! Славная была охота!!! Так держать!!!!!!!
Согласен конечно, футбольный век не вечен, когдато и заканчивать пора. Но вот, приведу сравнение, возможно и не очень корректное, с О.В.Блохиным. Ну так вот, когда Блохе стукнуло, как Де Брюйне 33, он, из самого быстрого нападающего советского футболе переквалифицировался в распасовщика, да еще как, и играл до 36лет!!! То-есть, бельгиец, на мой взгляд, вполне еще может поиграть в АПЛ- это не возраст. Конечно, Вам Дружище, АПЛ ближе и роднее, чем мне, и Вы, конечно, больше меня знаете и видите. Поэтому, Вам видней, разумеется))).
Что касается Вирца, то на мой взгляд, он не потянет МС- ни по возрасту, ни по мастерству. Футбол Алонсо очень простой и предсказуемый- это не футбол Гварда. Футбол Алонсо- очень интенсивный и очень прессингующий, а сам Вирц, как игрок, еще не созрел в полной мере для МС. Он потеряется в этом футболе. Я конечно могу ошибаться, но думаю, вариант с Вирцом, на сегодняшний день не актуален... Вирц, так же похож на Де Брюйне- как котёнок на льва.
Вам, Дружище- Здоровья, и конечно- радости от Вашего Арсенала, с победой которого, в недавней ЛЧ, я Вас, от всей души и поздравляю!!!!!!! Славная была охота!!! Так держать!!!!!!!