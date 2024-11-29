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Названы главные претенденты на подписание Де Брюйне летом

вчера, 19:08

Стали известны возможные варианты развития карьеры полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

Существует вероятность, что бельгиец подпишет новый контракт с «горожанами» или продолжит карьеру в МЛС. Также у хавбека есть предложения из Саудовской Аравии, однако сначала нужно убедить его в переходе.

«Аль-Хиляль» вряд ли будет подписывать Де Брюйне, потому что главной целью клуба является Мохамед Салах из «Ливерпуля». Поэтому основными претендентами на подписание Кевина являются «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:23, ред.
«Аль-Хиляль» вряд ли будет подписывать Де Брюйне, потому что главной целью клуба является Мохамед Салах из «Ливерпуля».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394358/salah-mohamed-manchester-siti 29.11.2024

Не вижу связи между вингером Салахом и атакующим пз Брюйне.
Хотя искать мотив у арабов - дело хлопотное. Им ваще пофигу кто и где бегает, главное, чтоб Блестело.)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:58
Приветствую, Дружище!!!!!
Два красавца, два футбольных ГЕНИЯ- каждый в своем неповторимом роде!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Полность согласен- точно подождут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:53
...вечерка доброго, здоровья знатного, Минхерц!
АПЛ конечно не Ла ЛИГА ,прочь сравнения, но тем не менее,
Лука пылит и как,по всему полю,как в молодости,заставляя
Реал думать,передвигаться,открываться,создавать, наверное
взвесив всё и вся, Кевину стоит стать ещё мудрее,прозорливее.
полезнее для МС. Все эти Али-Млс ы подождут!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:47
он же еще не сбитый летчик, какие млс и орабы
1580556558
1580556558
вчера в 21:30
Кому стали известны, откуда известны? Пока вижу только гадания на кофейной гуще
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:14, ред.
Ничего пока неизвестно; как говорится, вилами на воде писано, одним словом - сплошная конспирология, а шума...
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:04
Во всём, с Вами согласен, Дружище!!!
Что касается Вирца, то на сегодня, он играет в очень простой футбол, в футбол без лоска, если можно так сказать. Его футбол- еще несколько мальчишеский и прямолинейный, под стать футболу Алонсо. Я не ставлю себе за цель унизить Алонсо как тренера, нет конечно, но, из чисто личных наблюдений, а главное из того, что пишет немецкая печать- я и делаю выводы... В Баварии, да, возможно Вирц и пришелся бы ко двору быстрее, чем в МС, поскольку немецкий футбол ему знаком, а главное, футбол Баварии сейчас малоинтересный и не особо замысловатый. Новый тренер лепит из команды- мыслящий, комбинационный коллектив, который по всем историческим данным, этой команде чужд и неприятен...
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:53, ред.
Я думаю, такой мастер как КДБ легко может поиграть на самом высоком уровне еще пару сезонов и если уж не в АПЛ, то в той же самой СерииА легко, там игроки которым за тридцать в почете.
Что касается Вирца, то видно что парень талантливый, с хорошим пасом, вот только заиграет ли в АПЛ?! Мне кажется мелковатый он для АПЛ. Возможно, Сити возьмет другого игрока в атаку(к примеру Мусиала) а Фоден будет играть в центре, выполняя роль распасовщика, не зря же он столько лет играл бок о бок с КДБ.
ne gusta
ne gusta
вчера в 20:30
Нужно выбирать кого-то, либо Мо или КДБ.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:22, ред.
Приветствую, Дорогой Саркис!!!!!!! Очень рад Вас видеть!!!!!!!
Согласен конечно, футбольный век не вечен, когдато и заканчивать пора. Но вот, приведу сравнение, возможно и не очень корректное, с О.В.Блохиным. Ну так вот, когда Блохе стукнуло, как Де Брюйне 33, он, из самого быстрого нападающего советского футболе переквалифицировался в распасовщика, да еще как, и играл до 36лет!!! То-есть, бельгиец, на мой взгляд, вполне еще может поиграть в АПЛ- это не возраст. Конечно, Вам Дружище, АПЛ ближе и роднее, чем мне, и Вы, конечно, больше меня знаете и видите. Поэтому, Вам видней, разумеется))).

Что касается Вирца, то на мой взгляд, он не потянет МС- ни по возрасту, ни по мастерству. Футбол Алонсо очень простой и предсказуемый- это не футбол Гварда. Футбол Алонсо- очень интенсивный и очень прессингующий, а сам Вирц, как игрок, еще не созрел в полной мере для МС. Он потеряется в этом футболе. Я конечно могу ошибаться, но думаю, вариант с Вирцом, на сегодняшний день не актуален... Вирц, так же похож на Де Брюйне- как котёнок на льва.

Вам, Дружище- Здоровья, и конечно- радости от Вашего Арсенала, с победой которого, в недавней ЛЧ, я Вас, от всей души и поздравляю!!!!!!! Славная была охота!!! Так держать!!!!!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:00
Дорогой Виктор, приветствую Вас!
Жаль конечно, но время свое берет, и время КДБ в большом футболе уже на закать....как по мне это один из шикарнейших игроков десятилетия на своей позиции. Таких игроков действительно трудно заменить, но в Сити видят Вирца как замена КБД! Вариант интересный, но борьба за игрока будет серьезной, так как на него имеют взгляды Мадридский Реал и Мюнхенская Бавария!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:57
Эдегор
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 19:57
Ему нужно хорошенько вложить в свою форму - денег, спецов и усилий. Братьпример с леванда, бензема, рона. А не пенсионерствовать. Столькотехнологий, ну накачайся ты, ну ведь они смогли, чем ты хуже? Это не возраст
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:42
Кевину уже тяжело играть в АПЛ, ему лучше уйти в лигу попроще...
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:39
Варианты для пенсии есть.... посмотрим что и как будет....
ну3га
ну3га ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:31
    65wzzj4zn376
    65wzzj4zn376
    вчера в 19:29
    Поедет рыжий арабьё доить практически наверняка
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ ну3га (раскрыть)
    вчера в 19:22
    Мне если честно похрен, мне просто нравится шоу в конкурсе.
    В моем лице не надо искать соратника и тем более, что то объяснять!!!
    Я всё сам вижу и я сам по себе.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 19:20
    Пора в пенсионные лиги, играть в своё удовольствие...
    ну3га
    ну3га ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 19:14, ред.
    Ну естественно, кто-то выиграл много очков, протон подумал, что это наш солнечный друг, а это не он выиграл)) И получается хвалят не его! Так бы промолчала сонечная птичка :D
    Capral
    Capral
    вчера в 19:14
    А если действительно уйдет из МС, кто его заменит? Не вижу достойных. Возможно не всех знаю...
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